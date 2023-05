Tragedia sul Lago Maggiore, per la Procura una “dinamica legata ad una tromba d’aria”

La prima dinamica ipotizzabile su quanto avvenuto a Sesto Calende nel tardo pomeriggio di domenica, con quattro persone morte, sarebbe da ricondursi ad una tromba d’aria, un forte vento che ha colpito l’house boat che si è poi ribaltato (LEGGI QUI).

Lo conferma la Procura di Busto Arsizio che scioglierà le riserve sulle prime indagini non appena avrà sul piatto tutti gli elementi oggettivi, in primis il relitto che si trova sommerso in profondità e che dovrà essere riportato a riva.

Non verrà per il momento effettuata l’autopsia sui corpi delle vittime, due uomini e due donne, uno cittadino israeliano, il primo ad essere stato trovato ieri sera, poi due turisti italiani – un uomo e una donna – e un’altra donna di origini russe, moglie del comandante dell’imbarcazione.

Gli unici accertamenti esterni che verranno effettuati sulle vittime riguarderanno le cause del decesso, quindi la verifica che la morte sia riconducibile ad annegamento.