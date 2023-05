Un jet in volo tra Israele e Milano nelle ore successive al naufragio sul Lago Maggiore

Sull’equipaggio a bordo dell’imbarcazione affondata sul Lago Maggiore domenica sera si è già detto, con l’ormai nota presenza di persone in forze ai servizi di intelligence di Italia e Israele (Foto repertorio: Di Wo st 01 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 de, Link).

C’è però un ulteriore particolare a testimonianza del fatto che la tragedia abbia colpito profili molto delicati. Lo fa emergere un giornalista di Haaretz, uno dei principali quotidiani di Israele.

Avi Scharf, questo il nome del redattore del giornale israeliano, ha condiviso la schermata di un tragitto aereo rilevato attraverso l’applicazione web Flightradar24, un servizio online di tracciamento dei voli in tempo reale.

In un tweet Scharf ha scritto: “Meno di 12 ore dopo l’incidente in barca (sul lago Maggiore Ndr), un bizjet israeliano utilizzato per i voli ufficiali sensibili è decollato da Israele alla volta di Milano, vicino al Lago Maggiore, dove è morto l’agente del Mossad israeliano il cui nome non può essere rivelato in Israele (Si tratta dell’israeliano Shimoni Erez, che aveva aveva un passato nelle forze di sicurezza del suo paese Ndr), insieme ad agenti dei servizi segreti italiani”.

L’aereo tracciato sembrerebbe essere proprio quel volo, citato dal quotidiano La Repubblica, che già nella notte della tragedia, dopo che tutti i coinvolti sono stati ascoltati dagli inquirenti, ha rimpatriato verso Tel Aviv tutti i sopravvissuti israeliani nell’incidente.

Avi Scharf è il redattore di Haaretz per la sicurezza nazionale, la cibernetica e l’Open Source Intelligence. In precedenza è stato redattore capo di Haaretz English Edition e redattore di Haaretz Online in ebraico.