Un po’ di val Veddasca a Gornate Olona con il libro di Rimoldi

«Una tappa importante della mia ricerca della Felicità che ognuno può declinare come vuole, ma è determinante per creare socialità, gioia di vivere e sinergia tra le persone» : con queste parole il castiglionese Elio Rimoldi svela il leit motiv che ha generato questo suo ultimo lavoro.

Sabato 20 maggio a Gornate Olona, in biblioteca, ci sarà spazio per le parole e le emozioni, circondate dal fascino della natura. Una natura che contraddistingue le valli della Veddasca, sopra Maccagno, cui l’opera di Rimoldi è dedicata. Inoltre il racconto offre indicazioni sui percorsi per escursioni da svolgere sul territorio Varesino.

«Le storie raccontate sono romanzate, ma sono anche il frutto di una conoscenza diretta di persone, amici che hanno fatto una scelta controcorrente rispetto alle “regole” che ci indica il nostro mondo – aggiunge l’autore – Per i protagonisti di questa storia non c’è alcuna differenza fra la Val d’Aosta e la val Veddasca: star bene “dentro” è la condizione esistenziale che permette di superare le difficoltà della vita».

Tanti elementi, dunque, su cui riflettere, per un evento che vede in regia la sinergia fra Pro loco Gornate Olona e l’Amministrazione comunale. A margine della presentazione del libro, l’associazione esporrà un’iniziativa di promozione della lettura pensata per i propri concittadini.