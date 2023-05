Yildiz: “Varese, é il momento per un gemellaggio”

Nelle giornate di giovedì 25 e venerdì 26 maggio la consigliera del comune di Varese Helin Yildiz ha partecipato alla conferenza europea “Dialogo Transnazionale tra Cittadini” a Lione. La due giorni, Promossa in occasione del mese dell’Europa 2023, è stata occasione di confronto su valori e progetti europei, e su come innovare le forme di cooperazione intorno alla cittadinanza europea.

«Diversi sono stati i temi toccati in questi giorni. In tutte le piattaforme del continente, come in questa, si sta cominciando seriamente a discutere delle elezioni europee del 2024 e di come sarà formato il nuovo Parlamento europeo, poiché c’è una diffusa preoccupazione per le tendenze estremiste in aumento in tutta Europa. Ci siamo confrontati su come aumentare l’affluenza e la partecipazione democratica dei cittadini alle prossime elezioni – afferma Yildiz – Molto interessante è stato anche il workshop sui gemellaggi. Per un Comune come il nostro, che sta dimostrando la sua buona azione e la sua credibilità beneficiando di numerosi fondi PNRR, è un momento favorevole per allargare il raggio d’azione e per aprirsi di più dal punto di vista internazionale. Penso che sia arrivato il momento per la nostra città di considerare seriamente l’ipotesi di un gemellaggio con un’altra realtà europea» ha concluso la consigliera.