A Capolago un pomeriggio dedicato al riuso

La cooperativa di Capolago organizza la quarta giornata del Riuso. Sarà l’occasione per dare una seconda vita a quello che non usiamo più. L’iniziativa si terrà sabato 10 giugno presso il parcheggio di Via Per Bodio (vicino all’hotel Capolago) dalle 15 alle 17.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione di altre realtà del territorio. L’associazione HUMANA, sarà presente con un gazebo, e raccoglierà indumenti, scarpe, borse, tessili casa in buono stato da donare a persone bisognose.

L’associazione ITALIA-MOLDOVA raccoglierà invece tappi in sughero: possono trasformarsi in pannelli fono-assorbenti o in oggettistica domestica ed artistica. L’ASSOCIAZIONE ITALIA-MOLDOVA ODV, organizzazione di volontariato, li raccoglie da tempo per motivi etici ed ambientali ma anche per raccogliere dei fondi da destinare ai progetti sociali in favore dei bambini moldavi più sfortunati.

L’associazione L’alveare ODV di Buguggiate, raccoglierà tappi in plastica. I tappi di plastica delle bottiglie monouso (acqua, detersivi, latte e succhi) vengono macinati e riutilizzati per la produzione di nuovi oggetti.

Le mamme in cerchio di Azzate, raccoglieranno casalinghi, giocattoli, libri e accessori prima infanzia. Il mercatino solidale delle Mamme in Cerchio, promuove il riuso e il riciclo degli oggetti a favore di un’economia verde e sostenibile, a sostegno di persone in difficoltà.

Sarà inoltre presente il centro ambientale mobile dell’azienda Sangalli, dove sarà possibile portare:

– Toner esausti e pile esaurite

– Farmaci scaduti

– Piccole apparecchiature elettriche / elettroniche – anche non funzionanti

– Olio da cucina e da motore esausto