Concluso il sesto Anno Accademico dell’Università della terza età

Si è concluso il sesto Anno Accademico dell’Università Città di Somma Lombardo per adulti e Terza Età con risultati molti positivi ed in progressiva crescita sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. L’Università è stata costituita il 16 giugno 2017 su iniziativa di diversi Enti e Organizzazioni, Lions Club, U.N.C.I. Cavalieri d’Italia Varese, Comune di Somma Lombardo, Parrocchia di S. Agnese, Associazione Anziani, Fondazione Visconti di San Vito che hanno immediatamente avviato l’iniziativa di grande successo.

Anche l’Anno Accademico appena concluso ha evidenziato dati eccellenti: ben 652 iscritti, 3 gite, 27 conferenze on line e tantissime in presenza, corsi on line e in presenza in vari settori, 30 camminate sul territorio, partecipazione a 6 spettacoli teatrali a Milano e Busto Arsizio, tornei vari, appuntamenti conviviali, 8 Cineforum, serate di musica e teatro, 5 Concerti del Coro dell’Università e 2 esibizioni del Laboratorio teatrale; insomma una carrellata di grandi successi.

A sottolineare e illustrare il grande lavoro svolto dai personale organizzativo volontario, dai docenti, dai collaboratori e l’impegno dedicato degli allievi (anche di origine argentina) sono intervenuti l’Assessore alla Cultura del Comune di Somma Lombardo Donata Valenti che ha portato anche il saluto del Sindaco Stefano Bellaria, il Presidente dell’Università Cav. Mario Boschetti ed il Magnifico Rettore Cav. Calo Massironi che hanno ringraziato tutti per gli elevati risultati ottenuti. Un ringraziamento particolare è stato rivolto all’Avv. Gaetano Galeone, Presidente della Fondazione Visconti di San Vito che ha reso disponibile per la manifestazione il prestigioso Castello. Un omaggio floreale è stato donato alla Direttrice della Fondazione, signora Cristina Bertacchi per la costante disponibilità e collaborazione dimostrata con tutto il personale in occasione delle iniziative svolte nella bellissima dimora. Anche il Dirigente Scolastico, Ing. Leonardo Mangiaracina, del locale Istituto comprensivo ha sottolineato, come ogni anno, il valore delle attività culturali e ricreative svolte dall’Associazione Università della Terza Età. La Segretaria Luisella Gandini si è soffermata sugli aspetti didattici ed organizzativi del sodalizio mentre la Socia Lions Maria Luigia Rotondi del Comitato Università della Terza Età ha portato i saluti del Distretto e della Governatrice attualmente in carica Lions Francesca Fiorella.

La seconda parte della bellissima riunione ha visto la partecipazione di un pubblico molto eterogeneo per età che ha occupato ai limiti della capienza gli spazi del Cortile degli Armigeri del Castello. Sotto la direzione del Maestro Mattia Roscio il Coro dell’Università ed Coro delle Scuole “Manfredini” di Varese hanno eseguito un concerto variegato e coinvolgente per tutti i Coristi e per il Pubblico che ha intensamente applaudito durante ed al termine dell’esibizione accompagnata da una Band di giovani e bravi musicisti. Il piacevole pomeriggio si è concluso come ogni anno con in momento conviviale a base si dolci prodotti con modalità artigianali.

L’attività dell’Università proseguirà seppur in modo ridotto anche nei mesi estivi soprattutto per dare agli iscritti in particolare, i più anziani e soli, dei momenti di serenità sociale ed anche conviviale.

Gli Organismi direttivi e organizzativi dell’Università si stanno già attivando per predisporre programmi validi, utili ed interessanti anche per il prossimo Anno Accademico 2023/2024.