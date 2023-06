In Regione si parla dell’ospedale di Gallarate, Asuti: “Ci vuole un vero e proprio piano di interventi”

«Non bastano più le pezze per rattoppare le carenze emergenziali, ma ci vuole un vero e proprio piano di interventi per salvare il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Gallarate» così interviene il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti annunciando la mozione che domani presenterà al Pirellone e che in otto punti riassume le proposte per risollevare le sorti della struttura.

«A partire dalla reintegrazione di tutto il personale sanitario medico e infermieristico – elenca Astuti – alla revisione immediata del piano organizzativo dell’ASST Valle Olona, per attuare un intervento di medio-lungo termine e garantire l’operatività del presidio, all’assistenza medica avanzata e la cura delle persone disabili».

«Ma non è tutto. Chiediamo alla giunta lombarda di riconoscere lo stato d’emergenza in cui versa la struttura, attuando ogni azione ed investimento necessari a garantirne il funzionamento e il rilancio e andare così incontro ai bisogni reali del territorio, garantendo i servizi essenziali, inclusi quelli ambulatoriali – prosegue Astuti – chiediamo che sia valorizzato il capitale umano dell’ASST Valle Olona, anche attraverso incentivazioni economiche e che siano agevolate le convenzioni con le università per poter inserire gli specializzandi in affiancamento all’organico in servizio».

«Questo documento riprende le proposte che, come gruppo Pd, abbiamo più volte, negli anni, presentato per la sanità territoriale e, nel caso di Gallarate, si tratta di proposte già approvate anche dal consiglio comunale – conclude Astuti – ma l’ultima parola ora spetta a Regione Lombardia».