La Regione investe in sicurezza: arrivano body cam e autovetture per la Polzia Locale del Varesotto

Regione Lombardia ha approvato il finanziamento di 99 richieste, per un totale di 2,5 milioni di euro, nell’ambito del programma 2025 per l’ammodernamento delle dotazioni tecnico-strumentali delle Polizie locali. L’intervento è destinato a sostenere Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, la Provincia e la Città Metropolitana di Milano nell’acquisto di nuove strumentazioni e veicoli, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e la sicurezza delle attività di presidio del territorio.

Tra le dotazioni finanziate rientrano autovetture ecologiche, moto e scooter, body cam, dash cam, fototrappole, telecamere per la videosorveglianza, etilometri, sniffer, taser, droni, biciclette elettriche, defibrillatori e sistemi per il potenziamento delle centrali radio. L’iniziativa mira a rafforzare la capacità operativa delle Polizie locali, favorendo l’adozione di tecnologie moderne e sostenibili.

Nella provincia di Varese, diversi Comuni hanno ottenuto risorse per rinnovare o ampliare le proprie dotazioni:

Azzate: acquisto di due moto.

Vedano Olona: finanziati un computer, una fototrappola e quattro telecamere di contesto e tre telecamere per la lettura delle targhe.

Busto Arsizio: significativo contributo per l’acquisto di 24 body cam e 2 fototrappola.

Gallarate: finanziata un’autovettura ecologica

Saronno: due autovetture ecologiche.

Varese: ottenuto il finanziamento per una fototrappola, per uno strumento per la verifica di falsi documentali e un etilometro

“La sicurezza – ha affermato l’assessore regionale alla Sicurezza e Protezione civile, Romano La Russa – è una priorità per Regione Lombardia e con questo contributo vogliamo rafforzare le nostre Polizie locali. Grazie a questo finanziamento, i Comandi potranno dotarsi di attrezzature e mezzi essenziali per affrontare le emergenze in modo più efficace e migliorare le proprie capacità operative. Dal 2022 questo Assessorato ha stanziato quasi 11 milioni di euro per dotare gli agenti delle attrezzature necessarie a svolgere al meglio il proprio lavoro, anche dal punto di vista tecnologico. Ritengo fondamentale – ha concluso – continuare a investire in strumenti moderni e funzionali per rendere ancora più efficiente l’azione di chi opera ogni giorno per la sicurezza e la tutela della comunità”.