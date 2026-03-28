Alberi sulla ciclabile del lago tra Azzate e Cazzago Brabbia

Alberi abbattuti, rami e detriti. Il maltempo che ha sferzato il territorio di Varese nei giorni scorsi lascia ancora degli strascichi come lungo la ciclopedonale del lago.

Galleria fotografica I danni del vento lungo la ciclabile del lago di Varese 4 di 9

Le foto si riferiscono al tratto della ciclabile tra Azzate e Cazzago dove sono numerosi gli ostacoli da superare per ciclisti e camminatori.

Lungo il percorso numerosi erano stati i punti interessati: i volontari della protezione civile di Gavirate sin da giovedì si sono mobilitati per liberare il percorso e così quelli del paese vicino Bardello con Malgesso e Bregano.