Alberi sulla ciclabile del lago tra Azzate e Cazzago Brabbia
Sono numerosi gli ostacoli che si incontrano nel tratto di percorso. Anche dalla parte opposta avevano lavorato i volontari di protezione civile di Gavirate per liberare il percorso
Alberi abbattuti, rami e detriti. Il maltempo che ha sferzato il territorio di Varese nei giorni scorsi lascia ancora degli strascichi come lungo la ciclopedonale del lago.
Le foto si riferiscono al tratto della ciclabile tra Azzate e Cazzago dove sono numerosi gli ostacoli da superare per ciclisti e camminatori.
Lungo il percorso numerosi erano stati i punti interessati: i volontari della protezione civile di Gavirate sin da giovedì si sono mobilitati per liberare il percorso e così quelli del paese vicino Bardello con Malgesso e Bregano.
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