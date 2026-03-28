Varese News

Varese Laghi

Alberi sulla ciclabile del lago tra Azzate e Cazzago Brabbia

Sono numerosi gli ostacoli che si incontrano nel tratto di percorso. Anche dalla parte opposta avevano lavorato i volontari di protezione civile di Gavirate per liberare il percorso

Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago

Alberi abbattuti, rami e detriti. Il maltempo che ha sferzato il territorio di Varese nei giorni scorsi lascia ancora degli strascichi come lungo la ciclopedonale del lago.

Galleria fotografica

I danni del vento lungo la ciclabile del lago di Varese 4 di 9
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago

Le foto si riferiscono al tratto  della ciclabile tra Azzate e Cazzago dove sono numerosi gli ostacoli da superare per ciclisti e camminatori.

Lungo il percorso numerosi erano stati i punti interessati: i volontari della protezione civile di Gavirate sin da giovedì si sono mobilitati per liberare il percorso e così quelli del paese vicino Bardello con Malgesso e Bregano.

Tutti gli eventi

di aprile  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Marzo 2026
Leggi i commenti

Galleria fotografica

I danni del vento lungo la ciclabile del lago di Varese 4 di 9
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago
Alberi lungo la ciclopedonale tra Azzate e Cazzago

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.