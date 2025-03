Cosa fare a Varese e nel Varesotto nel weekend del 21, 22 e 23 marzo

Le Giornate FAI di Primavera 2025: alla scoperta dei tesori nascosti della provincia di Varese. Il 22 e 23 marzo visite esclusive a luoghi inaccessibili tra arte, storia e cultura sparsi per tutto il territorio. Ecco cosa fare per la prima gita di primavera. Diverse le iniziative dedicate alla festa del papà con incontri, spettacoli e merende. Torna “Tradate in Vinile”, terza edizione di un evento che piace agli appassionati di tutte le età. L’appuntamento è per domenica 23 marzo negli spazi della Biblioteca Frera (in via Zara 37) dalle 10 alle 18, con orario continuato e ingresso gratuito.

METEO

LE PREVISIONI – Ultimi raggi di sole prima delle nuvole, il weekend si preannuncia piovoso. Il Centro Geofisico Prealpino prevede l’arrivo di una nuova perturbazione, piogge diffuse, nebbia e neve sui monti, con un abbassamento delle temperature e un clima più instabile – Tutte le informazioni

EVENTI IN EVIDENZA

BESOZZO – Al via la prima edizione di Creanza Vintage Market dedicato interamente al vintage, brocantage, antiquariato, seconda mano e riciclo creativo. L’evento si svolgerà negli affascinanti spazi dell’Ex Copertificio Sonnino, un esempio di archeologia industriale dismessa e da poco riaperta agli eventi grazie all’intervento del Comune di Besozzo – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Domenica 23 marzo, dalle 14.30 alle 18.30, presso la Chiesa di Santa Maria Annunciata a Brunello, si terrà l’apertura della Bottega Solidale di Good Samaritan ODV, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali realizzati dalle donne della cooperativa Wawoto Kacel di Gulu, Uganda – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – Non perdete le favolose e calde sonorità del Jazz, il coinvolgimento della musica live, accompagnate da una gustosa cena à la carte in un ambiente ampio ed accogliente con parcheggio gratuito. Appuntamento Novotel Milano Malpensa per venerdì 21 marzo per la rassegna Jazz Friday Night – Tutte le informazioni

MALNATE – Domenica 23 marzo è la Giornata Europea del gelato artigianale. La tredicesima edizione di questa iniziativa avrà un tema speciale: sarà dedicata al Giubileo del 2025 e la Gelateria Solstizio presenterà in anteprima il gusto Hallelujah – Tutte le informazioni

VARESE – Varese si prepara a un weekend di magia: il Museo delle Illusioni Ottiche si trasforma in un palcoscenico ospitando uno spettacolo di magia e illusionismo con Mattia Boschi. Un evento imperdibile per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

VARESE – Alla Galleria Punto sull’Arte l’esposizione curata da Alessandra Redaelli celebra la forza, la gioia e l’ironia del femminile. La mostra Pink&Powerful è visitabile fino al 5 aprile presso la sede principale della Galleria, in Viale Sant’Antonio 59/61 a Varese – Tutte le informazioni

VARESE – Per tutta la settimana, a partire da mercoledì 19 marzo e fino a domenica domenica 23 marzo, il ristorante Al Posto Giusto di Varese propone una tappa imperdibile del suo viaggio culinario attraverso l’Italia. Nell’ambito della serie “Giro d’Italia”, gli ospiti potranno gustare un menu interamente dedicato alla tradizione calabrese, al prezzo di 35 euro a persona. Un’esperienza gastronomica autentica che porterà i clienti tra i profumi intensi e i sapori decisi della Calabria, con piatti che raccontano la storia e la cultura di questa terra – Tutte le informazioni

VARESE – Da sabato 15 marzo, Agricola Home&Garden offre un’esperienza unica: la raccolta dei tulipani con il loro bulbo. Un’occasione per portare a casa un bouquet che rifiorirà ogni anno. Agricola vi aspetta tutti i giorni con orario continuato, dalle 9.00 alle 19.00 – Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

LUGANO – Dal 20 al 23 marzo, il Centro Esposizioni di Lugano diventerà il cuore pulsante della primavera ticinese, unendo innovazione, benessere, tempo libero e turismo in un’unica esperienza coinvolgente. Per quattro giorni, i visitatori potranno esplorare oltre 200 espositori e partecipare a più di 50 eventi gratuiti. Un evento per scoprire nuove tendenze, lasciarsi ispirare e vivere un’esperienza a 360° – Tutte le informazioni

LUGANO – Dal 20 al 23 marzo 2025, il Centro Esposizioni di Lugano si trasformerà in un santuario del benessere, un luogo dove corpo, mente e spirito trovano la loro armonia. La 27ª edizione di Tisana si prepara a regalare un’esperienza indimenticabile, con un ricco bagaglio di novità, emozioni e opportunità per chiunque sia alla ricerca di equilibrio e crescita personale – Tutte le informazioni

EVENTI

MANGIARE NEL VARESOTTO – Scialatielli, ‘nduja e salsiccia: il Giro d’Italia del ristorante Al Posto Giusto di Masnago fa tappa in Calabria. Nel locale di via Amendola 7 a Varese le serate da mercoledì 19 marzo a domenica 23 marzo si riempiono dei sapori della Calabria. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

CULTURA – Le Giornate FAI di Primavera 2025: alla scoperta dei tesori nascosti della provincia di Varese. Il 22 e 23 marzo visite esclusive a luoghi inaccessibili tra arte, storia e cultura sparsi per tutto il territorio. Ecco cosa fare per la prima gita di primavera – Tutte le informazioni

PARCO PINETA – Un evento al Parco Pineta per celebrare l’importanza di acqua e foreste. Laboratori e attività per grandi e piccoli al Centro Didattico Scientifico – Tutte le informazioni

GOLASECCA – Festa del Papà a Golasecca: una giornata speciale all’Oratorio San Luigi. La giornata di festa si terrà domenica 23 marzo a partire dalle ore 12:30, con un ricco programma pensato per tutta la famiglia. Per l’occasione, sarà possibile gustare un pranzo preparato per grandi e piccoli – Tutte le informazioni

INARZO – Con Filtri d’amore per maghi l’Oasi Lipu della Palude Brabbia celebra la Festa del papà. Domenica 23 marzo alle ore 14.30 sui sentieri della riserva prende vita una favola itinerante con personaggi strambi e una missione da compiere, genitori e figli insieme – Tutte le informazioni

TRADATE – Torna “Tradate in Vinile”, terza edizione di un evento che piace agli appassionati di tutte le età. L’appuntamento è per domenica 23 marzo negli spazi della Biblioteca Frera (in via Zara 37) dalle 10 alle 18, con orario continuato e ingresso gratuito – Tutte le informazioni

BRINZIO – Open Day all’accademia di musica e teatro “Compagnia Armonica” di Brinzio. Sarà l’occasione per conoscere la proposta dei corsi che partiranno nei prossimi mesi e vivere un pomeriggio all’insegna dell’arte e della creatività – Tutte le informazioni

VARESE – Giornata mondiale dell’acqua, il Comune di Varese organizza una gita nella Valle della Bevera. “Acqua che scorre, passi che raccontano” è l’iniziativa con cui il Comune di Varese aderisce alla Giornata mondiale dell’acqua, con una mattinata aperta a tutti i cittadini dei comuni su cui si estende l’area del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle della Bevera: Arcisate, Cantello, Induno Olona, Malnate, Varese e Viggiù – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

BUSTO ARSIZIO – La mostra fotografica “Mi dispiace devo andare” alla Galleria Boragno. Nell’ambito del Festival Fotografico Europeo l’esposizione della fotografa Elisa Mercadante, a cura di Valeria Valli – Tutte le informazioni

CARDANO AL CAMPO – In mostra i murales di Belfast, città divisa che cerca un futuro. Al circolo Quarto Stato fino al 30 marzo un’esposizione che ripercorre mezzo secolo di arte sui muri, a cura di gli autori Gianluca Cettineo e Luciana Travierso. Una riflessione su una città ancora in bilico – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

VARESE – “La danza di un Re in Ascolto”: la Compagnia AltroVerso in scena a Varese. Il 21 marzo, al Teatro Cinema Nuovo di Varese, un’innovativa rilettura in danza contemporanea del racconto di Italo Calvino – Tutte le informazioni

VARESE – I migliori illusionisti italiani fanno tappa a Varese. Al Teatro di Varese, domenica 23 marzo alle 18:00, arriva lo show dedicato ai giovani illusionisti che porteranno il pubblico lungo un viaggio al confine tra realtà e finzione, a metà tra illusionismo contemporaneo, drammaturgia e magia – Tutte le informazioni

GALLARATE – Al Teatro Nuovo di Madonna in Campagna la rappresentazione sacra “Emmaus”. Ad aprire il periodo della Quaresima, verso la Pasqua sarà una piéce di Teatro Minimo – Tutte le informazioni

LEGNANO – Il Barbiere di Siviglia avvicina i ragazzi all’opera al Teatro Tirinnanzi di Legnano. Venerdì 21 marzo al Teatro Tirinnanzi doppia replica dell’opera di Rossini: per le scuole al mattino e in serata aperto al pubblico, a sostegno della CRI – Tutte le informazioni

CARONNO VARESINO – “Bartali, pedalando sull’Olona”, a Caronno Varesino uno spettacolo tra musica e memoria. L’appuntamento è per sabato 22 marzo alle 21 all’Oratorio San Giovanni Bosco. Dopo lo spettacolo un rinfresco offerto dalla Pro loco – Tutte le informazioni

SAMARATE – Le sorelle di Lisistrata inaugurano la rassegna “Tra le righe” a Samarate. Il romanzo di Federico Baccomo è al centro del nuovo format proposto da e20Dversi, da un’idea di Beatrice Carnevali: una discussione aperta tra ragazzi, ragazze e libri – Tutte le informazioni

TEATRO – Ultimo appuntamento di marzo con la stagione teatrale di Spazio Yak. Appuntamento venerdì 21 e sabato 22 marzo per l’ultimo evento nella stagione teatrale 2024/25 sotto la piramide di Spazio Yak “Piano B, la rivoluzione della Grande Draga” – Tutte le informazioni

MUSICA

CASTRONNO – MATERIA – Flutur a Materia: un sorprendente viaggio musicale tra suono e anima

Dalla strada e la spiaggia del Mar Egeo alle grandi Venue di Denver, venerdì 21 marzo l’artista polistrumentista racconta il suo lungo viaggio e dà vita alle sue composizioni – Tutte le informazioni

TERNATE – Al Parco Berrini di Ternate musica e narrazione per rivivere la Storia. Un’occasione unica per immergersi nei ricordi attraverso melodie senza tempo – Tutte le informazioni

VARESE – Concerto tributo a Pino Daniele in memoria di Sophie Attardo: una serata di musica e solidarietà a Varese. L’evento avrà uno scopo benefico: il ricavato sarà destinato al fondo “La Musica di Sophie”, nato per finanziare borse di studio a favore di giovani musicisti – Tutte le informazioni

LONATE POZZOLO – “Un flauto e una chitarra nell’Età del Bel Canto”, concerto a Lonate Pozzolo. Appuntamento presso la Sala Ulisse Bosisio del Monastero San Michele, sabato 22 marzo 2025 alle ore 21:00 si terrà , su iniziativa dell’Associazione 800 MUSICA di Milano, nell’ambito dell’edizione numero 17 dell’800MusicaFestival – Tutte le informazioni

GAZZADA SCHIANNO – “In_audita Musica”, Gazzada Schianno alla scoperta delle grandi donne e musiciste della storia. La rassegna musicale che celebra le grandi donne e musiciste della storia farà tappa domenica 23 marzo alle ore 17:00, nella la Sala Consiliare di Villa De Strens – Tutte le informazioni

LIBRI

AZZATE – “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto”, ad Azzate un incontro con la maestra Cinzia Azzariti. Appuntamento venerdì 21 marzo alle ore 18.30, presso nella sala ‘Giuseppe Triacca’ in via Volta. Il libro è per ragazzi tra i 9 e gli 11 anni e sono coinvolti nei racconti 26 paesi della provincia di Varese – Tutte le informazioni

VARESE – La “vita a spicchi” di Gek Galanda al “Santuccio” di Varese. Venerdì 21 marzo (20,30) l’ex pivot della Nazionale, tricolore con i Roosters, presenterà al pubblico varesino la sua biografia – Tutte le informazioni

GERMIGNAGA – Germignaga celebra la Giornata Mondiale della Poesia alla Colonia Elioterapica con “Canto di Marzo”. L’Associazione GaEle, in collaborazione con il Comune di Germignaga, presenta Canto di Marzo, un evento dedicato alla Giornata Mondiale della Poesia, che si terrà venerdì 21 marzo 2025 presso la Colonia Elioterapica di via Bodmer – Tutte le informazioni

INCONTRI

SOLBIATE OLONA – A Solbiate Olona un incontro su fauna selvatica e sicurezza stradale. Si parlerà inoltre di prevenzione, di cosa fare in caso di incidente e di incontri con la fauna selvatica nei boschi anche in compagnia dei cani – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – A Busto Arsizio una giornata di studi e formazione dedicata a Marisa Ferrario Denna. Alla Sala Tramogge dei Molini Marzoli l’evento organizzato dalla Biblioteca Comunale “G.B. Roggia” per ricordare l’indimenticata poetessa bustocca – Tutte le informazioni

VARESE – La rabbia la voglio dire tutta: un percorso di comunicazione nonviolenta. Sabato 22 marzo ore 10-18 a Kabum un incontro per approfondire il tema della rabbia e di come comunicarla per esprimere ciò che conta davvero – Tutte le informazioni

CUVEGLIO – A Cuveglio una serata dedicata ai gatti di colonia: gestione e salute dei felini liberi. Un’opportunità per dimostrare sensibilità e impegno verso gli animali, ma anche per valorizzare chi ogni giorno si prende cura degli amici a quattro zampe – Tutte le informazioni