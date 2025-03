Al Parco Berrini di Ternate musica e narrazione per rivivere la Storia

Un’occasione unica per immergersi nei ricordi attraverso melodie senza tempo

La Biblioteca di Ternate organizza un evento musicale da non perdere intitolato The Men in Black – La Musica della Mia Storia: un viaggio emozionante tra le canzoni e i racconti che hanno segnato gli anni ’60 e ’90.

L’appuntamento è domenica 23 marzo alle 16:00 alla tensostruttura del Parco Berrini di Ternate. L’ingresso è gratuito.

La performance, che combina narrazione e musica dal vivo, è curata dal talento di Renato Furigo (narrazione e canto) e dal maestro Mauro Guarneri (pianoforte e canto).

Tutto il ricavato è devoluto alla Lega italiana per la Lotta contro i Tumori (Lilt) – Associazione provinciale di Varese.

