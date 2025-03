La “vita a spicchi” di Gek Galanda al “Santuccio” di Varese

È stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto dei Roosters del 1999, dell’oro europeo nello stesso anno ma anche dell’argento olimpico 2004 e ha da sempre un posto speciale nei cuori dei tifosi della Pallacanestro Varese. Giacomo “Gek” Galanda è atteso in città venerdì 21 marzo per presentare la sua biografia, “La vita a spicchi”.

L’appuntamento è per le ore 20,30 nella bella cornice del Teatro Santuccio di via Sacco dove è atteso un pubblico appassionato, caldo e attento per ascoltare la storia sportiva di un giocatore che è stato una sorta di “prototipo”, visto che era in grado di abbinare un’altezza notevole (Gek è 2,10) a una grande precisione nel tiro da 3 punti (e a tante altre qualità).

Nato a Udine nel 1975, Galanda è stato un precursore anche per aver scelto di trasferirsi per un anno a studiare e giocare in un liceo negli USA prima di sbarcare nel basket senior in Italia. Nel nostro campionato ha vestito le maglie di Verona, Fortitudo, Varese, Siena, Milano e Pistoia vincendo tre scudetti con tre squadre differenti (i Roosters nel ’99, la Fortitudo nel 2000 e la Mens Sana nel 2004) più una Coppa Italia e due Supercoppe. Tornato a Varese dopo alcuni anni dalla prima esperienza contribuì alla promozione dalla LegaDue nel 2009. Dopo il ritiro ha ricoperto anche il ruolo di consigliere federale.

“La mia vita a spicchi – Quella sottile differenza tra essere e avere” è un volume edito da Lab DFG, vanta la prefazione di un altro big del basket azzurro come Gigi Datome e contribuisce a sostenere le attività del Dynamo Camp. La serata varesina è organizzata da VareseSport.