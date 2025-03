Che fare con i bambini nel weekend del 21, 22 e 23 marzo a Varese e nel Varesotto

Prime giornate di primavera con l’ombrello sempre a portata di mano in questo weekend nuvoloso.

Per famiglie e bambini tante iniziative in natura (di cui si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma in caso di pioggia) per celebrare l’inizio della nuova stagione, festeggiare i papà e rendere omaggio alla Giornata mondiale dell’acqua, con tanti eventi dedicati nei parchi e nelle biblioteche, ma anche in luoghi meno noti conme la Diga del Panperduto e l’ex Copertificio di Besozzo.

Non mancano spettacoli pieni di magia, letture per tutte le età, laboratori e giochi per mettersi alla prova.

VENERDÌ 21 MARZO

AZZATE – Venerdì alle 18.30 in sala Triacca la presentazione del libro “Favole e filastrocche che ti fanno amare il Varesotto”, scritto dalla maestra Cinzia Azzariti per ragazzi tra i 9 e gli 11 anni per raccontare loro storie di 26 paesi della provincia di Varese – Il libro

VARESE– L’ultimo appuntamento della stagione teatrale di Spazio Yak è dedicato ai ragazzi adolescenti con lo spettacolo “Piano B, la rivoluzione della Grande Draga”, in doppia relplica nel weekend. La prima venerdì sera – Come partecipare

MACCAGNO – Venerdì alle 18 ain Auditorium la compagnia Teatro del Sole di Laveno Mombello porta in scena lo spettacolo “L’acqua è nelle nostre mani” creato assiene ai bambini della primaria Marconi in un porgetto di educazione ambientale promosso da Alfa – Scopri di più

LEGNANO – Il Barbiere di Siviglia avvicina i ragazzi all’opera al Teatro Tirinnanzi di Legnano, venerdì 21 marzo con doppia replica: per le scuole al mattino e in serata aperto al pubblico, a sostegno della CRI – Lo spettacolo

CISLAGO – Venerdì 21 marzo alle 17.30 nella Sala Bambini della biblioteca di Cislago, Il Baule delle Storie propone “La Notte dei pupazzi in Biblioteca” per bambine e bambini dai 2 ai 7 anni – Qui tutte le info

SARONNO – La Sala ragazzi della Biblioteca di Saronno che diventa laboratorio creativo per Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni. Primo appuntamento venerdì pomeriggio alle ore 15 – L’iniziativa

TRADATE – La biblioteca Frera invita i bambini dai 3 anni in su alla lettura animata “Leggendo, guardando, cantando…” a cura del Gruppo Voci di Carta, venerdì pomeriggio dalle ore 16.30 con ingresso libero – La locandina

JERAGO CON ORAGO – Venerdì alle ore 16:30 la biblioteca apre ai bambini dai 4 anni per uno speciale Laboratorio per la Festa del papà – Come partecipare

CASSANO MAGNAGO – Parte il 21 marzo alle ore 18 Letture al tramonto, la nuova iniziativa della biblioteca rivolta ai bambini dai 3 ai 6 anni in collaborazione con volontari e volonatarie di Nati per leggere – Leggi qui

GERMIGNAGA – Parte venerdì pomeriggio in biblioteca il progetto Siamo Tempesta, un laboratorio di biblioterapia curato dalla biblioterapista umanistica e counselor Alessandra Manzoni per ragazzi e ragazze dagli 11 ai 14 anni – Scopri di più

SABATO 22 MARZO

STORIE E SPETTACOLI

VARESE – Sabato pomeriggio la libreria Potere ai bambini ospita papà e figli per una letterura ad alta voce da condividere “Come una carezza“. L’evento, gratuito e su prenotazione, è parte delle iniziative promosse per creare Una biblioteca per Giulia – Qui tutti i dettagli

VARESE – Il Museo delle Illusioni Ottiche si trasforma in un palcoscenico ospitando sabato pomeriggio uno Spettacolo di magia e illusionismo con Mattia Boschi, che ha collaborato tra gli altri con Arturo Brachetti e Mago Forrest– Tutte le informazioni

CASTELLANZA – Sabato alle 16.45 tornano i Pomeriggi da fiaba della Biblioteca Civica con lo spettacolo fatto storie di animali, rime, canzoni e immagini a cura di Luna e Ganc Teatro – Leggi qui

VARESE – La seconda e ultima replica dello spettacolo “Piano B, la rivoluzione della Grande Draga” dedicato ai ragazzi adolescenti, chiude la stagione teatrale di Spazio Yak – Come partecipare

ALBIZZATE – Sabato sera in Sala Piotti c’è Amor mi mosse, che mi fa parlare, spettacolo per ragazzi a partire dai versi del sommo poeta per celebrare di qualche giorno il Dante dì – La locandina

VERGIATE – Sabato mattina la Biblioteca comunale ospita maria Cannata per Leggere emozioni, un laboratorio esperenziale per bambini e adulti dedicato ai libri tattili – L’iniziativa

CARDANO AL CAMPO – Si intitola Holi: la festa dei colori, la lettura animata per bambii dai 3 ai 10 anni in programma sabato mattina a cura delle volontarie della biblioteca – La locandina

VARESE – È dedicato a Pierino e il lupo il nuovo appuntamento con i Sabati della meraviglia alla Libreria degli asinelli. Puntuali alle 11, senza prenotazione, i bambini potranno rivivere e ascolatare un racconto in cui ogni animale ha la voce di uno strumento d’orchestra per un’avventura di astuzia e amicizia – L’invito

OLGIATE OLONA – Sabato mattina in biblioteca letture per Piccoli lettori forti da 0 a 3 anni con i volontari di Nati per leggere – Scopri di più

GIOCHI E LABORATORI

BRINZIO – Open Day all’accademia di musica e teatro “Compagnia Armonica” di Brinzio sabato pomeriggio per conoscere la proposta dei corsi che partiranno nei prossimi mesi tra arte e creatività, anche per i bambini – L’evento

SARONNO – Sabato mattina la Biblioteca della Casa di Marta ospita un laboratorio animato attraverso il kamishibai per bambini dagli 8 ai 10 anni – Leggi qui

SARONNO – Secondo appuntamento sabato mattina in biblioteca con Conigli, pulcini &co, una serie di attività creative riolte ai bambini dai 3 ai 10 anni – L’iniziativa

MARNATE – Sabato 22 marzo 2025 ore 10 c’è una speciale Colazione in biblioteca con papà, seguita alle ore 10.30 laboratorio: “Creiamo insieme” per i bambini dai 6 ai 10 anni, mentre i più piccoli saranno protagonisti di Letture con il mio papà – L’evento

GAZZADA SCHIANNO – Sabato mattina in biblioteca torna Raccontami una storia, letture animate per bambini dai 4 ai 7 anni, seguite da giochi, canti, attività creative che questa volta partono da “La cosa nera” e l’amicizia tra una bambina e una creatura fatta di buio. Ingresso gratuito e replica mercoledì 26 alle ore 16.30 – La locandina

TRADATE – C’è una Caccia al tesoro botanica tra le vetrine di Tradate: per ciascuna un fiore spontaneo del Parco Pineta, con tanto di scheda da collezionare per costruire il proprio taccuino botanico – L’iniziativa

OGGIONA CON SANTO STEFANO – Sabato mattina in biblioteca l’associazione Amici degli scacchi propone a bambini e ragazzi un Corso di scacchi suddiviso tra livello base e avanzato – Come partecipare

IN NATURA

SOMMA LOMBARDO – Sabato pomeriggio Alfa apre la diga del Panperduto a grandi e piccini, alla scoperta di uno dei gioielli di idraulica industriale più apprezzati in tutta Italia. Per l’occasione, verranno proposti una visita al Museo delle Acque Italo Svizzere e tanti laboratori per bambini all’interno del giardino dei giochi d’acqua – Come partecipare

VARESE – ARCISATE – In occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il Comune di Varese organizza una gita nella Valle della Bevera dal titolo “Acqua che scorre, passi che raccontano”, con partenza dal parcheggio di Velmaio sabato mattina alle 9.30 – Qui tutte le info

DOMENICA 23 MARZO

EVENTI E SPETTACOLI

SOLBIATE CON CAGNO (CO) – Domenica 23 marzo il Centro Civico di Concagno, ospita “Il Menù della Felicità“, l’iniziativa organizzata dal gruppo genitori de La Pro Concagno con la scuola dell’infanzia di Cagno, con spettacolo di magia, laboratorio creativo e merenda condivisa – L’evento

VARESE – Seconda replica domenica pomeriggio per lo Spettacolo di magia e illusionismo con Mattia Boschi al Museo delle Illusioni Ottiche – Qui tutte le info

GIOCHI E LABORATORI

BESOZZO – Giochi e laboratori creativi per bambini arricchiscono il programma del Creanza vintage market domenica 23 marzo all’ex Copertificio. I più piccoli potranno costruire un acchiappasogni e una bag, con materiale di recupero e timbri naturali e divertiresi al Corner RiGiochi – Tutto il programma

GOLASECCA – Giochi per bambini e uno speciale Torneo di Calcio sono in programma domenica all’Oratorio San Luigi per celebrare la Festa del Papà. Possibilità di pranzare insieme – L’evento

INARZO – Domenica pomeriggio all’Oasi Lipu della Palude Brabbia c’è Filtri d’amore per maghi , uno spettacolo itineranrte con personaggi strambi e una missione da compiere, genitori e figli insieme, per celebrare la Festa del papà – Come partecipare

BUSTO ARSIZIO – Si intitola E tu… Hai fiuto per l’arte? la nuova Giocomerenda in programma domenica 23 marzo allo ore 15.30 alle civiche raccolte di Palazzo Cicogna, da esplorare con “fiuto” per poi costruire un’opera d’arte piena di profumi primaverili – L’iniziativa

SARONNO – Speciale attività di Yoga papà e figli domenica mattina al Centro il Fico: un momento di benessere condiviso tra Papà e figli, un’onda di coccole e relax per una migliore relazione con il proprio bimbo – L’evento

IN NATURA

TRADATE – Il Centro didattico scientifico del Parco Pineta a Tradate dedica la prima domenica primaverile di Porte aperte ad Acqua e Foreste, con esporazioni e laboratori per bambini a tema, in natura e in EcoPlanetario. – L’iniziativa

INARZO – Benvenuti migratori è la passeggiata guidata in programma domenica mattina sui sentieri dell’Oasi Lipu della Palude Brabbia per imparare a riconoscere i vari canti degli uccelli. Dai 9 anni – Come partecipare

MONTANO LUCINO – Domenica mattina è in programma la Giornata del Verde pulito, un’iniziativa organizzata dal Comune, dal Parco Lura e dal Wwfcon partenza alle 8,45 all’Area Fiera di via Sant’Andrea – Qui tutte le info

LAGO MAGGIORE – Riaprono parchi e giardini, pronti ad accogliere i visitatori con le loro fioriture e paesaggi suggestivi. Dalla Rocca di Angera a Villa Taranto ecco i luoghi che torneranno ad accogliere turisti e visitatori – Scopri di più

MAMMA E PAPÀ

VARESE – Fino al 30 marzo alla libreria Potere ai bambini sarà possibile partecipare alla creazione di Una biblioteca pre Giulia, donando un libro per bambini e ragazzi sui temi della gentilezza, del rispetto e della violenza di genere alla Fondazione Giulia Cecchettin. Sabato sera alle 19.30 il primo evento legato all’iniziativa, con il laboratorio teatrale gratuito “chiamami con il mio nome”. Dai 14 anni in su – L’iniziativa

VENEGONO INFERIORE – Relazioni e sofferenza è il ciclo di incontri gratuiti del martedì sera in biblioteca rivolti ai genitori per affrontare le difficoltà affettive. Il tema del 25 marzo sarà “Educare il cuore che cresce: dolore, sofferenza e perdita nella prima infanzia” – Tutto il programma

LUINO – Rinviata la Biciclettata di Luino per la festa del papà causa maltempo – L’aggiornamento

PER TUTTI – Fine settimana tra nuvole e pioggia. Tornano le Giornate FAI di Primavera alla scoperta dei tesori nascosti. Diverse le iniziative dedicate alla festa del papà con incontri, spettacoli e merende – Che fare nel weekend