E tu… Hai fiuto per l’arte? Una nuova Giocomerenda a Busto Arsizio

Attività primaverile per bambini domenica 23 marzo allo ore 15.30 alle civiche raccolte di Palazzo Cicogna, da esplorare con “fiuto” per poi costruire un’opera d’arte piena di profumi

E tu… Hai fiuto parlarte? Questo il titolo della nuova Giocomerenda in programma domenica 23 marzo allo ore 15.30 alle Civiche raccolte d’arte di Palazzo Marliani Cicogna.

La primavera si avvicina e la natura si sveglia e inizia a diffondere i suoi profumi…

È il momento ideale per lasciarsi “guidare dal proprio naso” e andare alla scoperta di alcune opere del museo. Poi, colori ed essenze alla mano, ogni bambino potrà creare la propria opera d’arte, tutta da annusare.

L’attività è dedicata ai bambini dai 5 anni compiuti agli 11 anni.

Al termine dell’attività, a tutti i partecipanti verrà offerta una gustosa merenda bio.

Una proposta per piccoli ficcanaso e per i loro genitori, nell’ambito della rassegna “Domeniche ai Musei” dedicata alle famiglie.

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria a QUESTO LINK per ogni bambino partecipante, fino a esaurimento dei posti disponibili. Non è richiesta la prenotazione per gli adulti accompagnatori – uno per ogni bambino – che dovranno essere presenti al museo per l’intera durata dell’attività.

Si prega quanti si sono prenotati e non possono più partecipare all’attività di disdire la prenotazione, per dare la possibilità ad altri bambini di partecipare.

Per ulteriori informazioni contattare la Didattica museale allo 0331 390242 – 349 oppure didattica@comune.bustoarsizio.va.it.