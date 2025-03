Varese si prepara a un weekend di magia: il Museo delle Illusioni si trasforma in un palcoscenico

Se c’è una cosa capace di affascinare grandi e piccoli è il senso di meraviglia, quella magia che per un attimo ci fa mettere in dubbio ciò che vediamo. Ed è proprio questo che accadrà il 22 e 23 marzo al Museo delle Illusioni ospitato presso la Camera di Commercio di Varese in Piazza Monte Grappa, 5.

Per due giorni, il museo diventerà il teatro di uno spettacolo straordinario grazie a Mattia Boschi, illusionista di fama nazionale, e alla sua ballerina, pronti a trasformare la realtà davanti agli occhi degli spettatori.

Classe 1994, Boschi non è un mago qualunque: ha iniziato giovanissimo a calcare i palcoscenici televisivi con Disney Channel, per poi farsi strada nel mondo dell’illusionismo con spettacoli sempre più ambiziosi. Ha portato in scena show sold out nei maggiori teatri italiani, collaborato con artisti del calibro di Arturo Brachetti e Mago Forest, ed è stato persino consulente artistico del programma “Tu sì que vales”. Il suo stile mescola tecnica, scenografie spettacolari ed effetti speciali che lasciano il pubblico a bocca aperta.

A Varese, lo spettacolo durerà 10 minuti e verrà ripetuto ogni ora, dalle 10 alle 18.

Il museo, con le sue illusioni ottiche, sarà lo scenario perfetto per un’esperienza che va oltre il semplice show, regalando un mix di scienza e magia.

COME PARTECIPARE?

Per partecipare è richiesta la prenotazione che è possibile effettuare chiamando il numero 379.2801304, inviando una mail a varese@museoillusioneartescienza.com oppure contattando il museo tramite i suoi profili social. Non sono previsti costi extra oltre al prezzo del biglietto.

CONTATTI

Museo delle Illusioni

P.za Monte Grappa, 21100 Varese VA

Sito | Instagram | Facebook

