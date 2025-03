Con Filtri d’amore per maghi l’Oasi Lipu della Palude Brabbia celebra la Festa del papà

Un nuovo evento tra natura, scoperta e magia celebra la Festa del papà all’Oasi Lipu della Palude Brabbia, con Filtri d’amore per maghi, domenica 23 marzo alle ore 14.30.

Una favola itinerante lungo i sentieri della Riserva, con personaggi strambi e una missione da compiere, i cui protagonisti saranno proprio i bambini con i loro genitori.

Il mago Maurk sta disturbando tutti gli animali della palude! Come fare per sistemare le cose?

Maghi e streghe aiuteranno i bambini a completare questa missione, ma il mago Maurk li ostacolerà nel loro obiettivo!

Niente paura, i bambini dovranno cimentarsi in prove e abilità, ma saranno aiutati da mamma e papà affinché la calma torni in palude!

Una merenda da gustare tutti insieme chiuderà l’esperienza con un momento di convivialità.

L’iniziativa è pensata per bambini dai 4 agli 8 anni. Prenotazioni a QUESTO LINK.

La donazione per partecipare è di 10 euro a bambino (6 euro per i soci Lipu).

In caso di maltempo l’evento è annullato.

Per ulteriori informazioni: oasi.brabbia@lipu.it.