Rinviata la biciclettata di Luino per la festa del papà causa maltempo

A seguito di previsioni meteo avverse per domani, sabato 22 marzo, sia la gimcana sul lungolago sia l’evento ‘PedaliAMO insieme – Festa del Papà in bicicletta’ sono definitivamente annullati. È intenzione dell’amministrazione organizzare in primavera inoltrata un evento analogo. Invitiamo la cittadinanza a restare aggiornata consultando costantemente il sito del Comune https://www.comune.luino.va. it/