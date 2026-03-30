Una settimana di stop ai treni tra Luino e Laveno
Rfi deve effettuare lavori alla linea Gallarate-Luino-Pino Tronzano e sono previste limitazioni
Rete Ferroviaria Italiana (società del Gruppo Fs) eseguirà interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea Pino Tronzano-Luino-Gallarate.
Per consentire l’operatività dei cantieri sarà necessario sospendere la circolazione dei treni fra le stazioni di Luino e Laveno dalle ore 00:01 di venerdì 3 alle ore 04:00 di venerdì 10 aprile 2026.
Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord. Link diretto qui.
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