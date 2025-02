Relazioni e sofferenza: ciclo di incontri a Venegono per affrontare le difficoltà affettive

Ron, alias Rosalino Cellamare, utilizzò un’espressione suggestiva nel ritornello della canzone con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1996, ispirandosi ai versi amorosi di Shakespeare. L’amore, nella sua dimensione passionale e tormentata, è un tema centrale nella letteratura e nella musica, ma la scienza evidenzia come sia anche una scelta consapevole.

Partendo da questa riflessione, la Comunità Pastorale Beato Schuster di Venegono propone un percorso formativo sulle relazioni affettive. Dal 4 marzo, per cinque martedì, presso la Sala Consiliare di Venegono Inferiore con inizio alle ore 20.30, ci saranno incontri dedicati alle sofferenze nelle relazioni, con particolare attenzione ai comportamenti disfunzionali o “tossici”. Gli incontri, patrocinati dai Comuni di Venegono Inferiore e Superiore, tratteranno temi come dipendenze, violenza domestica, infertilità e fragilità psichiche infantili, fenomeni sempre più diffusi e fonte di gravi crisi familiari e sociali.

Esperti di associazioni specializzate, tra cui Anglad-San Patrignano, Icore-Centro Antiviolenza, Mamma in PMA e il Centro per la Salute delle Bambine e dei Bambini, forniranno strumenti di conoscenza e supporto per affrontare queste difficoltà. A chiusura del ciclo, il 1° aprile, verrà presentato il progetto “1000 giorni”, un protocollo internazionale per il sostegno precoce ai genitori, riconosciuto come un investimento cruciale per la crescita armoniosa dei bambini e il benessere della società.