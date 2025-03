Giornata mondiale dell’acqua, il Comune di Varese organizza una gita nella Valle della Bevera

Sabato 22 marzo, in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, il Comune di Varese, in collaborazione con il Parco Regionale Campo dei Fiori e i comuni del PLIS Valle della Bevera, organizza un’escursione aperta alla cittadinanza tra i siti idrici del parco.

“Acqua che scorre, passi che raccontano” è l’iniziativa con cui il Comune di Varese aderisce alla Giornata mondiale dell’acqua, con una mattinata aperta a tutti i cittadini dei comuni su cui si estende l’area del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Valle della Bevera: Arcisate, Cantello, Induno Olona, Malnate, Varese e Viggiù. Si tratta di oltre 1500 ettari in cui, oltre al corso di questo affluente dell’Olona, sono numerosi i siti adatti ad approfondire l’importanza eco-sistemica di questo elemento fondamentale per la vita e l’assetto geologico del territorio: aree umide, pozzi idropotabili, sorgenti, laghetti e corsi d’acqua.

Il ritrovo è fissato alle 9:30 di sabato 22 marzo ad Arcisate, al parcheggio di via Martiri della Libertà, in località Velmaio. La camminata durerà fino alle ore 12:30. È obbligatoria l’iscrizione al link https://forms.gle/Na7t5dchyTLaCCuX9 entro le ore 16:00 del 21 marzo. Ai partecipanti saranno distribuiti un libretto informativo e cartine del PLIS. Il percorso sarà accompagnato dalla guida ambientale escursionistica Laura Ghirardello, dal dottor forestale del Comune di Varese Pietro Cardani e dalle Guardie Ecologiche Volontarie del Comune di Varese e del Parco Campo dei Fiori. In caso di pioggia, l’evento sarà annullato, con un preavviso dato agli iscritti il giorno precedente.

«Varese, con i suoi laghi, falde acquifere e fiumi, è un territorio che vede nell’acqua uno degli elementi caratteristici del suo patrimonio naturale – sottolinea Nicoletta San Martino, assessora alla tutela ambientale, sostenibilità sociale ed economia circolare del Comune di Varese -. La passeggiata nella Valle della Bevera è l’occasione per prendere coscienza del ruolo giocato da questa preziosa risorsa nell’equilibrio naturalistico di cui siamo parte, soprattutto in un tempo in cui quest’ultimo è messo sempre più a repentaglio dalla pressione dei cambiamenti climatici. Inoltre, come già avvenuto in altre iniziative di camminate nei PLIS promosse dal Comune, la giornata è motivo di incontro tra i cittadini, coinvolgendo per l’occasione tutti i comuni della Valle, da anni impegnati assieme a Varese e al Parco Campo dei Fiori nella valorizzazione condivisa di questo prezioso ecosistema».

L’iniziativa beneficia della nuova cartellonistica e sentieristica tracciata nel 2022 in collaborazione con il CAI Sezione di Varese. Per tutte le informazioni sui sentieri, è possibile visitare la pagina dedicata sul sito del Comune di Varese.

Per partecipare all’evento, prenota su: https://forms.gle/Na7t5dchyTLaCCuX9

Per maggiori informazioni sul Parco Valle della Bevera, vai al link: https://www.comune.varese.it/c012133/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/807