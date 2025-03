EspoTicino 2025: l’evento che accende la primavera ticinese

Per quattro giorni, i visitatori potranno esplorare oltre 200 espositori e partecipare a più di 50 eventi gratuiti. Un evento per scoprire nuove tendenze, lasciarsi ispirare e vivere un’esperienza a 360°.

Dal 20 al 23 marzo, il Centro Esposizioni di Lugano diventerà il cuore pulsante della primavera ticinese, unendo innovazione, benessere, tempo libero e turismo in un’unica esperienza coinvolgente.

EspoTicino si sviluppa attraverso diverse aree tematiche, pensate per offrire un’ampia gamma di esperienze. L’Area Casa propone idee e soluzioni per arredare, migliorare l’efficienza energetica e creare ambienti accoglienti. Il settore dedicato al Tempo libero abbraccia sport, hobby e un’attenzione speciale al benessere degli animali domestici. Viaggi e vacanze offre spunti per pianificare la prossima avventura, con mete da sogno e soluzioni su misura. Per gli amanti della vita all’aria aperta, l’area Outdoor propone attrezzature, abbigliamento e suggerimenti dedicati. Infine, Green & Ecosostenibilità presenta innovazioni per uno stile di vita più consapevole e rispettoso dell’ambiente.

Un’esperienza da vivere

Oltre all’area espositiva, EspoTicino offrirà un ricco programma di workshop, incontri e attività interattive, dando la possibilità ai visitatori di approfondire i propri interessi e scoprire nuove realtà.

Spettacoli per bambini e non solo

Tanti gli spettacoli pensati per il divertimento di grandi e piccini. Tra questi:

Show e laboratorio di giocoleria (spettacolo gratuito)

Sabato 22 marzo alle ore 16 Senza una rotella: tante risate e acrobazie (spettacolo gratuito)

Novità 2025

L’area gastronomica sarà una delle attrazioni principali dell’evento, grazie alla collaborazione con 1908 Catering. Tra le proposte d’eccellenza, il nuovo Ristorante “Il Mattarello”, che delizierà i visitatori con pasta fresca fatta al momento, utilizzando farine a km zero per piatti autentici e genuini.

Un vero viaggio nei sapori attende il pubblico con Eccellenze Enogastronomiche, un’esclusiva selezione di prodotti di alta qualità, pensata per esaltare il meglio della tradizione culinaria.

Maggiori informazioni e biglietti su www.espoticino.ch