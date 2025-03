In Agricola tanti tulipani colorati per la raccolta “fai da te”

Con l’arrivo della primavera, la natura si risveglia e regala colori ed emozioni uniche. Da sabato 15 marzo, Agricola Home&Garden di Varese apre le porte a un’esperienza speciale: la raccolta dei tulipani con il loro bulbo, un’occasione imperdibile per chi ama i fiori e il giardinaggio.

Un’esperienza unica tra i colori della primavera

Nella splendida serra di Agricola, i visitatori potranno passeggiare tra tulipani in fiore, ammirando un’esplosione di colori e profumi. La particolarità di questa iniziativa sta nella possibilità di cogliere direttamente i tulipani con il loro bulbo, per poterli poi ripiantare e godere della loro bellezza anche nelle stagioni future.

Perché limitarsi a un semplice mazzo di fiori quando si può portare a casa la promessa di una nuova fioritura? I tulipani raccolti in Agricola non sono solo un regalo perfetto per sé stessi o per una persona cara, ma anche un’opportunità per creare un angolo fiorito nel proprio giardino o terrazzo, rinnovando la meraviglia della primavera anno dopo anno.

Questa esperienza è pensata per gli amanti della natura e del giardinaggio che desiderano portare a casa una parte della primavera, per chi cerca un’attività rilassante e immersiva, a contatto con i colori e i profumi dei tulipani ma anche per chi vuole vivere un momento speciale, da solo, in coppia o in famiglia.

Dove e quando

L’appuntamento è presso Agricola Home&Garden, in Via Pisna 1 a Varese. L’evento sarà accessibile tutti i giorni con orario continuato, dalle 9.00 alle 19.00. Per maggiori informazioni è possibile contattare Agricola via email all’indirizzo info@agricolashop.it o telefonicamente al numero 0332 313145.

CONTATTI

Agricola Home & Garden

Via Pisna 1, 21100 Varese

Per info

@: info@agricolashop.it

T: 0332 313145

Sito | Facebook | Instagram