Poliziotti aggrediti in centro a Varese: arrestati due uomini, uno per la sesta volta

Li hanno trovati entrambi ubriachi fradici in via Morosini a Varese intorno alle 18:30 di ieri, mercoledì 19 marzo. Uno dei due era una vecchia conoscenza della polizia di Stato, arrestato martedì a Luino dai carabinieri poiché non ottemperante alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale: doveva essere a Roma invece è stato pizzicato fuori dalla stazione della città sul Lago Maggiore; è dunque stato arrestato nel giro di nemmeno 24 ore e per la sesta volta in pochi mesi.

Alla richiesta di spiegazioni e di documenti, subito la reazione verso la polizia di Stato, prima blanda, a parole, poi un crescendo. Alla fine gli agenti, uno dei quali una donna, sono stati aggrediti con calci, pugni, spintoni e sputi, e due di loro sono finiti in ospedale per lesioni.

Il tutto fra l’indifferenza collettiva mentre gli agenti dell’ufficio di prevenzione generale e soccorso pubblico della Polizia (che sono i primi ad arrivare sul posto in situazioni di pericolo) hanno gestito la scena dell’intervento con grande professionalità, sebbene feriti.

È scattato così l’arresto. Ma anche durante le operazioni di conduzione delle persone fermate alla questura si sono verificate intemperanze, con la rottura delle auto di servizio. I due arrestati, uno classe 1995 e l’altro di 37 anni sono finiti giovedì di fronte al giudice accusati di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale (quindi aggravate), e danneggiamenti. Il giudice ha convalidato gli arresti e disposto la misura cautelare in carcere per il 37enne e la liberazione per il trentenne.