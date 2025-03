“Sorvegliato speciale” a Roma, ma lo trovano a Luino: arrestato per la quinta volta

È stato trovato in piazza Marconi a Luino, di fronte alla stazione. Ma non doveva essere lì, bensì a a Roma, poiché gravato dalla misura di prevenzione della “sorveglianza speciale” che tuttora gli impone la permanenza nella capitale.

Così l’uomo, 37 anni, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di Luino nel pomeriggio di martedì. L’uomo finito di fronte al giudice Stefania Brusa per l’udienza in direttissima ha spiegato il problema: vuole stare a Luino, ma non avrebbe richiesto il trasferimento della località per l’applicazione della misura disposta dall’autorita giudiziaria al termine di una pena scontata per reati contro il patrimonio.

Risultato: questo suo atteggiamento che per motivi personali gli impone la presenza nell’Alto Varesotto ha provocato già cinque arresti negli ultimi mesi: tre da parte dei carabinieri di Luino, uno a Milano, l’altro a Como; peraltro l’uomo è stato più volte fermato mentre era alterato dall’alcool.

In origine il 37 enne era gravato dalla misura in un paese del Luinese da cui poi partì alla volta di Roma, luogo in cui si spostò anche l’esecuzione della sorveglianza speciale. Ma ora, con la nuova necessità di stare a Luino e dintorni, non è stata spostata la località in cui “scontare” la misura (che dunque risulta ancora in esecuzione a Roma).

Già più volte arrestato l’uomo è uscito dal carcere il 15 marzo scorso dopo aver passato due mesi in cella in regime di custodia cautelare. Il giudice ha oggi convalidato l’arresto e disposto la messa in libertà del detenuto. Che dovrà tornare a Roma: in difetto di ciò verrà arrestato nuovamente, per la sesta volta (al termine dell’udienza il concetto gli è stato nuovamente ricordato a voce dal magistrato). Il difensore, Simona Ronchi, ha chiesto il differimento dei tempi per la difesa e la prossima udienza si terrà ad aprile.