Giornate di Primavera del Fai, un weekend tra bellezza e memoria. I luoghi aperti in provincia di Varese

Sabato 22 e domenica 23 marzo tornano per la 33° edizione le Giornate FAI di Primavera: un’edizione speciale, in occasione dei cinquant’anni dalla nascita del FAI, ma anche un percorso di cittadinanza che coinvolge tutti, con un unico obiettivo: riconoscere il valore del nostro patrimonio culturale e con esso la nostra identità di cittadini europei.

Tra le tante aperture proposte, alcune saranno dedicate agli iscritti al FAI e a chi si iscriverà durante l’evento. Verranno inoltre riaperti luoghi particolarmente apprezzati e visitati nelle scorse edizioni. Ad ogni visita sarà possibile sostenere la missione e le attività della Fondazione con una donazione.

In provincia di Varese sono 19 i beni aperti al pubblico (qui l’elenco completo):

Santuario della Madonna della Ghianda, Somma Lombardo

Edificato nel 1290 a seguito di un miracolo mariano, il santuario fu ampliato da Pellegrino Tibaldi. Conserva un affresco in stile gotico internazionale nell’abside dietro l’altare maggiore. ​

LaCattedrale, Somma Lombardo

Edificio industriale degli anni ’20 del Novecento, trasformato in un polo culturale grazie a un progetto di rigenerazione che ha coinvolto artisti come Andrea Ravo Mattoni. ​

Saporiti Italia, Besnate

Azienda di arredamenti fondata nel 1970, divenuta hub internazionale per progetti d’arredo di alto livello nei settori residenziale, alberghiero e commerciale. Nota per collaborazioni con architetti di fama mondiale e per la produzione di pezzi iconici come la poltrona Jumbo di Alberto Rosselli. ​

Monastero di Santa Maria Assunta, Cairate

Complesso storico di origine medievale, fondato nel 737 d.C., impreziosito da elementi romanici e affreschi rinascimentali. ​

Villa e Collezione Panza, Varese

Villa settecentesca che ospita una pregevole collezione di arte contemporanea. ​

Comando Provinciale della Guardia di Finanza, Varese: aprirà eccezionalmente le sue porte, offrendo ai tesserati FAI un percorso alla scoperta della storia e delle funzioni dell’edificio.



Birrificio Angelo Poretti, Induno Olona: un gioiello dell’architettura industriale con una spettacolare Sala Cottura in stile liberty. Sabato 22 marzo alle 19:00 si terrà il concerto “Tra note e luppoli” a cura del Liceo Musicale A. Manzoni. Domenica 23 marzo saranno organizzate visite con degustazione finale guidata da un mastro birraio, in diversi turni tra le 11:00 e le 17:00.

Villa Della Porta Bozzolo, Casalzuigno

Villa del XVIII secolo con giardini all’italiana e affreschi rococò. ​

Monastero di Torba, Gornate Olona

Complesso monastico medievale con affreschi e torre di avvistamento. ​FAI

Torre di Velate, Varese

Antica torre di avvistamento risalente al XI secolo, rappresenta una testimonianza dell’architettura militare medievale. ​

Casa ed Emporio Macchi, Morazzone

Storica abitazione con annesso emporio, rappresenta un esempio di architettura rurale lombarda. ​La Casa sarà aperta per visite libere con il supporto degli Apprendisti Ciceroni della Scuola Media “E. Fermi” di Morazzone e con visite guidate condotte da guide turistiche, dal Conservatore e da uno degli Architetti che hanno seguito i lavori di restauro e apertura.

Villa Puricelli e il suo Parco, Bodio Lomnago offriranno un’esperienza immersiva tra natura e storia, con percorsi guidati dai Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Varese. I tesserati FAI potranno accedere anche ad alcuni ambienti interni della Villa.

Chiesa di San Giorgio Martire, Bodio Lomnago aprirà ai visitatori, svelando storie e curiosità legate all’ingegnere Piero Puricelli e alla famiglia Florio.



Chiesa dei S.S. Primo e Feliciano, Leggiuno: fondata nel IX secolo, sarà visitabile con un percorso che permetterà di scoprire antiche reliquie e reperti archeologici romani.

Chiesa di San Biagio, Cittiglio: accoglierà i visitatori con un viaggio nel tempo alla scoperta di misteri archeologici e paleoarcheologici. Ad accompagnare i partecipanti saranno gli studenti del Liceo Scientifico Sereni di Laveno Mombello.

Collegio Rotondi, Gorla Minore, fondato nel 1599, aprirà le porte della sua Chiesa dell’Immacolata. Sabato 22 marzo alle 18:00 è prevista un’esibizione di chitarra a cura degli studenti del Liceo Musicale e Coreutico Pina Bausch di Busto Arsizio.

Chiesa della Purificazione, Caronno Pertusella: decorata con affreschi cinquecenteschi di Giovanni Paolo Lomazzo. Dopo la visita, i partecipanti potranno accedere a Villa Londonio, un’elegante residenza settecentesca solitamente chiusa al pubblico.

Villa Londonio, Caronno Pertusella

Sarà possibile visitare Villa Londonio a seguito della visita alla Chiesa di Santa Maria della Purificazione, sita sempre a Caronno Pertusella, a pochi minuti a piedi dalla Villa. Villa Londonio – Gorla è un piccolo gioiello della seconda metà del Settecento solitamente chiuso al pubblico

Si ricorda che alcuni di questi luoghi potrebbero essere accessibili esclusivamente agli iscritti FAI o richiedere una prenotazione anticipata. Si consiglia pertanto di verificare le modalità di visita e gli orari sul sito ufficiale del FAI prima di pianificare la visita.