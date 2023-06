Sabato e domenica Castello Cabiaglio è Il paese dei bambini

Inizia nel pomeriggio di sabato 3 giugno e si conclude nella serata di domenica 4 giugno la due giorni di festa cabiagliese dedicata ai bambini. Sì perché nel primo fine settimana di giugno, anche in questo 2023, Castello Cabiaglio è Il paese dei bambini, con tante iniziative per l’infanzia e a misura di famiglia proposte da tutta la comunità del borgo, tra strade, vicoli e cortili.

Per tutto il pomeriggio di sabato bambini e bambine, ragazzi e ragazze potranno divertirsi tra giochi, laboratori, sport e musica, fino ad una serata davvero speciale con ospite lo storico gruppo reggae varesino degli Hierbamala, seguito dalla giocoleria infuocata di Spazio Kabum e una tendata in natura per gli amanti della notte open air!

Si riparte la domenica con l’immancabile Mercato del Giusto Inperfetto e il meglio degli espositori e artigiani locali e della provincia. E poi di nuovo tutti in piazza e nelle corti per attività dedicate a tutte le età – incluso uno speciale Baratto per bambini – fino al pomeriggio.

E ancora musica da ballare coi Vaskers e ascoltare con i saggi degli allievi della scuola di MusiCabiaglio. Stand gastronomico con specialità romagnole e dalla Lunigiana e birre artigianali Beautiful Rebels per deliziarvi.

Il ricavato della manifestazione non potrà che essere devoluto ai territori dell’Emilia Romagna alluvionata.