Scontro frontale in Canton Ticino tra un’automobilista svizzera e un italiano: donna di 79 anni gravemente ferita

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, giovedì 1 giugno, a Vezia, Canton Ticino, sulla strada cantonale nel Luganese. Coinvolti un’automobilista svizzera di 79 anni e un uomo di 58 anni, automobilista italiano residente in Italia.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 14, quando i due veicoli si sono scontrati frontalmente. L’automobilista svizzera procedeva in direzione di Lamone, mentre l’automobilista italiano circolava sulla corsia opposta, in direzione di Lugano.

Le circostanze precise che hanno portato all’incidente rimangono ancora da stabilire e sono oggetto dell’inchiesta avviata dalla Polizia cantonale. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia comunale Ceresio Nord, insieme ai soccorritori della Croce Verde di Lugano.

Dopo aver prestato le prime cure ai protagonisti del sinistro, i soccorritori hanno trasportato l’automobilista svizzera in ambulanza all’ospedale. La donna ha riportato ferite gravi, ma non tali da mettere in pericolo la sua vita, secondo una prima valutazione medica. L’automobilista italiano, invece, è stato visitato sul posto e, stando alle prime informazioni, sembrerebbe non aver riportato ferite gravi.

Le indagini sono in corso per far luce sulle dinamiche dell’incidente. La Polizia cantonale invita chiunque avesse assistito allo scontro a fornire testimonianze utili per l’indagine.