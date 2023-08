A Castello Cabiaglio una festa per i 50 anni di Alessandro Bianchi

Lunedì 4 settembre Alessandro Bianchi, per tutti noto come “Whites”, avrebbe compiuto 50 anni. Membro del Soccorso Alpino e dipendente dell’Università degli Studi dell’Insubria, Alessandro ha affrontato la vita con passione, sia come provetto sciatore sia come alpinista e arrampicatore. Una persona piena di risorse, che con la sua prematura scomparsa nel 2019 ha lasciato un profondo vuoto nella comunità.

E così, «per non dimenticarci della sua fine ironia, del suo modo pacato di affrontare la vita e del suo motto preferito “alegher” (state allegri)» gli amici di “Into the Whites” organizzeranno, domenica 10 settembre all’interno del Mercato del GiustoinPerfetto di Castello Cabiaglio, una vera e propria festa solidale, il cui ricavato sarà devoluto a sostegno della comunità per minori il Pezzettino di Casciago.

«Ci troveremo a festeggiare il 10 settembre a partire dalle ore 10:00 a Castello Cabiaglio per la prima Into The Whites Fest – continuano gli amici di “Into the Whites-. Non mancate, divertimento assicurato per tutti».

In caso di brutto tempo l’evento verrà rinviato alla domenica successiva.

IL PROGRAMMA

Ore 10:00 apertura mercato del GiustoinPerfetto

Dalle 11:30 aperitivo spritz e pastiz a cura di Into the Whites – gnocco fritto

Dalle 11:30 alle 15:30 “creiamo insieme un erbario” a cura di Bottega Naturale Erbacucca

Ore 12:30 stand gastronomico – speciale testaroli della lunigiana a cura di The Pasta Pietro e panino con la salamella e patatine fritte

Ore 14:30 concerto della band allegra brigata in piazza della chiesa Sant’Appiano

Ore 17:00 spettacolo magico max: magia comica e ventriloquismo sempre in piazza della chiesa di Sant’Appiano

Per maggiori informazioni: Mercato del GiustoiNperfetto