Una nuova raccolta fondi degli amici per ricordare “Il Whites” con una arrampicata

L’onda di affetto che avvolge Alessandro Bianchi, dipendente dell’Università dell’Insubria scomparso prematuramente nel 2019, non si spegne.

Alessandro, soccorritore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) dal 2006, lavorava presso l’Università dell’Insubria e faceva parte della stazione CNSAS di Varese.

In sua memoria è nato il progetto “Into the Whites“, una straordinaria iniziativa di solidarietà, nata da un pugno di amici per mantenere vivo il suo ricordo, che da tutti era chiamato “Il Whites”. La raccolta fondi è nata per promuovere obiettivi in linea con lo spirito avventuroso di Sandrino, ed è stata supportata negli anni anche da molti colleghi dell’Università dell’Insubria.

Il primo crowdfunding ha riguardato la vendita di alcune magliette, e una parte del ricavato di quella prima vendita è stato donato al Corpo di soccorso alpino e speleologico di Varese come contributo per la pubblicazione del libro “Un’avventura lunga trent’anni”. La parte più consistente dei fondi però era stato destinato al Centro socio-educativo Il Girasole di Castiglione Olona perchè avviasse un progetto-laboratorio sullo sviluppo dell’autonomia dal titolo “Una valigia e un biglietto, un viaggio perfetto” per ragazzi diversamente abili, che hanno potuto così organizzarsi il primo viaggio in autonomia. negli anni la raccolta ha beneficiato altre realtà simili, donando un pulmino all’associazione Millepiedi, cooperativa sociale che opera nell’ambito della gestione di servizi socio-educativi per persone disabili, o donando il ricavato della festa che gli amici hanno organizzato per i suoi 50 anni nel settembre scorso in occasione del mercato del giusto imperfetto a Castello Cabiaglio, alla comunità per minori il Pezzettino di Casciago.

O, infine, donando i proventi (2000 euro) della campagna benefica di Natale dell’Università dell’Insubria che ha visto distribuire 200 palline con il logo del 25esimo anniversario dell’ateneo, alla Casa del giocattolo solidale di Varese, per offrire ai bambini del centro, le cui famiglie vivono situazioni di criticità o di grave difficoltà economica e sociale, l’opportunità di fare un corso di arrampicata indoor, uno sport a cui Alessandro era particolarmente legato.

Ora la raccolta è arrivata alla quinta edizione. Dopo il successo del corso indoor di arrampicata, la campagna 2024 si pone l’obiettivo di raccogliere fondi per offrire esperienze outdoor di arrampicata sportiva a bambini e ragazzi fragili, in particolare quelli supportati dalla Casa del Giocattolo Solidale di Varese.

L’obiettivo per quest’anno è di raccogliere 3.000 euro: le donazioni permetteranno ai giovani di partecipare a uno stage autunnale di arrampicata all’aperto e, durante l’inverno, di continuare l’attività in palestra presso la Ginnastica Varesina.

Per sostenere il progetto, è stata lanciata una campagna di crowdfunding sulla piattaforma Rete del Dono. Chiunque può contribuire con donazioni dirette o acquistando gadget speciali: una felpa a 50 euro e una tazza a 20 euro. La raccolta termina il 2 giugno, quindi rimangono solo pochi giorni per contribuire.

La consegna dei gadget avverrà durante la festa che Into the Whites organizzerà nuovamente – dopo la prima edizione dell’anno scorso – all’interno dello spazio del Giusto Imperfetto a Castello Cabiaglio, nel primo weekend di settembre.

PER CONTRIBUIRE AL CROWDFUNDING