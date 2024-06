Torna il bello, e il caldo: martedì temperature oltre i 30 gradi anche nel Varesotto

Fuori dai casi di qualche momento di foschia mattutina con nuvole a guardare da lontano, dimentichiamoci le piogge che ci avevano abituati da tempo, dal momento che l’estate è arrivata con tutti i suoi annessi e connessi non da poco, vedi sole e caldo. Nei prossimi giorni, infatti la colonnina di mercurio salirà e non poco portando le temperature anche sopra i 30 gradi.

Questo per via di «masse d’aria calda che affluiscono da SW verso la regione Padano-Alpina scorrendo sul fianco occidentale del promontorio anticiclonico di matrice africana che si espande verso il Mediterraneo». Sono «attese giornate soleggiate e generalmente asciutte. Caldo estivo con sensibile aumento delle temperature», confermano dunque dal Centro geofisico prealpino.

Per domenica dunque nuvolosità residua in mattinata, poi ben soleggiato con formazione di cumuli. Asciutto o qualche piovasco in montagna. Caldo con temperature massime in aumento.

Lunedì generalmente soleggiato. Cumuli nel pomeriggio. Asciutto o locali piovaschi più probabili in montagna. Caldo con temperature lieve aumento. (siamo attorno ai 28 gradi).

Martedì soleggiato al mattino, cumuli nel pomeriggio. Asciutto. Caldo con sensibile aumento delle temperature (qui i gradi previsti anche in provincia di Varese saranno 32)

Per il prosieguo della settimana: mercoledì 19 giugno soleggiato al mattino, passaggi nuvolosi nel pomeriggio. Asciutto. Caldo con temperature in lieve aumento. Giovedì 20: a tratti soleggiato al mattino, nuvoloso nel pomeriggio con locali rovesci e temporali. Temperature senza variazioni.