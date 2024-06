Alla MV Agusta l’assemblea generale di Confindustria Varese

In via macchi alla Schiranna di Varese, tutto è pronto. Non appena la si imbocca c’è una grande struttura che annuncia l’assemblea generale di Confindustria Varese che si terrà lunedì 17 giugno con inizio alle ore 11 (parte pubblica) nell’headquarter della MV Agusta Motor, storica azienda di motociclette, un marchio che ha reso grande il Made in Italy nel mondo.

All’assemblea degli industriali varesini interverrà il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a cui saranno affidate le conclusioni.

Il programma della giornata prevede il saluto di Hubert Trunkenpolz, presidente di MV Agusta Motor, recentemente acquistata dall’austriaca Pierer Mobility (Ktm). A seguire, la relazione del presidente di Confindustria Varese, Roberto Grassi, e lo speech di Andrea Carcano, co-founder e cpo di Nozomi Networks.

Alla tavola rotonda parteciperanno Anna Gervasoni, direttore generale di Aifi (Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt) e professore ordinario di economia e gestione delle imprese alla Liuc – Università Cattaneo, Luca Martin, ceo di MV Agusta Motor e Andrea Pagnin, Head of Innovation “Development Office dell’Istituto italiano di tecnologia”. Modera Riccardo Haupt, ceo di Will Media e Coo di Chora Media.