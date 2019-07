Il Soccorso alpino di Varese dà l’addio ad Alessandro Bianchi

(Alessandro Bianchi nella foto pubblicata sulla pagina Facebook dell’Università dell’Insubria di Varese)

Grande cordoglio a Varese per la scomparsa di Alessandro Bianchi, soccorritore del Cnsas, il Corpo di soccorso alpino e speleologico, morto ieri all’età di soli 46 anni.

“La stazione Cnsas di Varese, la XIX Delegazione Lariana e il Cnsas Lombardo esprimono profondo dolore per la perdita del collega Alessandro Bianchi – scrive oggi in una nota il team varesino del Cnsas – Entrato nel Soccorso alpino nel 2006, Alessandro lavorava presso l’Università dell’Insubria e faceva parte della stazione Cnsas di Varese. Lo ricordiamo come una persona estroversa e solare, sempre pronta ad aiutare chi ne aveva bisogno. La sua assenza lascia un vuoto che non può essere descritto con le sole parole. Il Soccorso alpino e speleologico è vicino alla famiglia, a cui porge condoglianze sincere. Come lui stesso aveva chiesto, Alessandro sarà sepolto con la divisa del Cnsas“.

Incredulità, dolore e cordoglio anche all’Università dell’Insubria di Varese, che ha voluto ricordare Alessandro Bianchi sulla pagina Facebook dell’ateneo, con una bella foto dove appare sereno e sorridente e un semplice messaggio: “Ciao Whites, ti ricorderemo tutti con affetto”.

La camera ardente è allestita a Varese, in via Mulini Grassi, presso le Onoranze funebri Sant’Ambrogio. Il funerale si svolgerà domani, giovedì 4 luglio, alle 14 nella parrocchia di San Fermo a Varese, in via Abbazia 26.