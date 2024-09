Nuovi autobus elettrici per il trasporto pubblico urbano a Varese

Varese è la prima città in provincia a dotarsi di autobus elettrici: 9 in tutto che entreanno in servizio a partire da lunedì 23 settembre. Il trasporto pubblico urbano diventa così ancora più sostenibile, con 21 mezzi su 60 di nuovissima generazione, ibridi o elettrici, per un parco mezzi che è tra i più giovani – 7 anni in media – efficienti e sostenibili d’Italia.

Nella mattinata di oggi venerdì 20 settembre, in occasione della Settimana della mobilità sostenibile, la presentazione ufficiale dei nuovi autobus con acquistati dal Comune di Varese grazie ai fondi del PNRR, per un valore di circa 5 milioni di euro.

«Varese sta sfruttando a pieno le opportunità del Pnrr per rendere la città più moderna efficiente e sostenibile in tema di mobilità, edilizia scolastica e rigenerazione urnana. L’obiettivo è migliorare così la qualità della vita dei cittadini – ha detto il sindaco Davide Galimberti – L’uso di questi 9 bus elettrici consente di ridurre l’inquinamente in città e dimostra come i principi di sostenubilità possano trovare concreta attuazione nella vita quotidiana».

9 AUTOBUS ELETTRICI IN CITTÀ

«I nuovi autobus, tutti modello Urbino della polacca Solaris, particolarmente attenta allo sviluppo di motori a emissioni zero, entreranno in servizio lunedì, inizialmente sul potenziamento del trasporto scolastico in direzione dei licei di Masnago e delle scuole di via XXV Aprile e Prefettura, per poi essere impiegati sulle linee ad alta frequenza», spiega Marco Regazzoni di Autolinee varesine.

Una scelta questa che piace ai giovanissimi: «Noi studenti siamo tra i più assidui fruitori del trasporto pubblico e siamo grati ci siano dedicati degli autobus nuovi e in più elettrici, cioè attenti al futuro che è il nostro orizzonte», ha detto Davide Palazzi, vicepresidente della Consulta provinciale degli studenti.

IL TRASPORTO PUBBLICO SI RINNOVA

«Varese fa un grande balzo in avanti in termini di sostenibilità e innovazione del trasporto pubblico – ha dichiarato l’assessore Andrea Civati – I nove bus elettrici sono un altro importante tassello del percorso che abbiamo intrapreso per potenziare la mobilità sostenibile e arrivare a un sistema integrato di trasporo pubblico integrato, moderno e con una tecnologia all’avanguardia».

Il riferimento è all’unificazione delle due stazioni e alrifacimento di piazzale Kennedy dotato di pensiline per l protezione dei passeggeri in attesa e dove presto aprirà anche una’accogliente biglietteria con sala d’attesa.

L’armonizzazione con il trasporto su rotaia sta anche nella scelta dei colori dei nuovi bus urbani: non più l’arancione ma il verde e il bianco su cornice blu. Gli stessi colori del trasporto pubblico regionale e dei nuovi treni in servizio.

All’introduzione in servizio dei nuovi bus elettrici è legata anche una nuova area dell’officina di Autolinee Varesine, adatta alla manutenzione ordinaria dei nuovi mezzi, in via di realizzazione nel nuovo deposito di Lozza.

LE CARATTERISTICHE DEI NUOVI AUTOBUS ELETTRICI

Si tratta di modelli full electric. «Oltre a non emettere gas di scarico sono anche silenziosi», ha ricordato Sergio Castano, amministratore delegato di Autolinee Varesine – Consorzio Trasporti Pubblici Insubria sottolineando i benefici sula riduzione dell’inquinamento sonoro oltre che dell’aria in città.

I bus hanno un’autonomia di 180 chilometri con la possibilità di utilizzo fino a 24 ore consecutive. Inoltre sono dotati di soluzioni tecniche innovative e all’avanguardia anche in termini di sicurezza e comfort. «Ad esempio hanno un un impianto di videosorveglianza interna e agevolazioni per la salita dele carrozzine», ha aggiunto Achille Camuncoli di Solaris.

La sostituzione di 9 autobus con quelli elettrici eviterà l’emissione in atmosfera di circa 8.000 kg di NOx (responsabili del PM10 secondario) e di 250 kg di PM10 (primario).

A questi importanti risultati in termini ambientali si aggiungono quelli ottenuti grazie al rinnovamento della flotta degli autobus cittadini, avviato con l’introduzione di 11 mezzi ibridi, con benefici pari a quattrocento tonnellate di CO2 risparmiate all’anno e 4 tonnellate di inquinanti atmosferici in meno come il PM10 e il pericoloso NOx.

I complimenti a Varese sono arrivati anche da Giovanni Stefano Galli, presidente dell’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese che ha sottolineato l’importanza di questo sviluppo della mobilità sostenibile nelle città. “Un impegno – ha detto il presidente – che stiamo portando avanti per avere un sistema di trasporto che sia sempre più competitivo all’utilizzo dell’auto privata”.