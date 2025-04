A Velate e a Masnago la “Passione di Cristo”: due appuntamenti per vivere la Settimana Santa

Torna anche quest’anno, per la sua ventesima edizione, la Sacra rappresentazione della “Passione di Cristo” promossa dalla Comunità Pastorale Maria Immacolata, con le parrocchie di Velate e Masnago. Un appuntamento atteso e radicato nel territorio, che unisce spiritualità, partecipazione comunitaria e arte teatrale. (Foto La Focale di Buguggiate)

La rappresentazione si articolerà in due momenti distinti, entrambi in calendario nel mese di aprile 2025.

Il primo appuntamento è in programma per giovedì 10 aprile alle ore 20.45, sul sagrato della chiesa di Masnago, dove sarà messa in scena l’“Ultima Cena”. In caso di maltempo, la rappresentazione verrà rinviata alla sera successiva, venerdì 11 aprile alla stessa ora. Il pubblico potrà assistere seduto nell’area già predisposta adiacente alla chiesa. Lo spettacolo durerà circa 45 minuti e si consiglia di utilizzare i posteggi in zona stadio per raggiungere comodamente il luogo dell’evento.

Il secondo momento sarà dedicato alla rappresentazione vera e propria della “Passione di Cristo”, che si terrà domenica 13 aprile alle ore 15.00 all’interno del Parco dell’ASST Sette Laghi in via G. Piatti 10, Velate . L’allestimento interesserà l’area a partire dalle ore 13.00 fino alle ore 18.00. Lo spettacolo avrà una durata di circa due ore e offrirà, come da tradizione, una narrazione intensa e partecipata degli ultimi momenti della vita di Gesù, interpretati da attori e volontari delle comunità parrocchiali.

L’ingresso è libero.