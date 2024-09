Trofie, salamelle e spritz a Castello Cabiaglio per ricordare “Il Whites”

Domenica 8 settembre Castello Cabiaglio ospiterà l’evento “Into the Whites Fest” una festa che unisce natura, arte e solidarietà nel nome di Alessandro “Whites” Bianchi, noto per il suo impegno come soccorritore del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dipendente dell’Università dell’Insubria, dove era molto apprezzato dai colleghi.

Alessandro è scomparso prematuramente nel 2019, lasciando un vuoto profondo tra amici e colleghi: in suo onore, però, è nato il gruppo “Into the Whites” (dal suo soprannome, “Whites”, che gli amici gli avevano affettuosamente dato), un’iniziativa che organizza eventi di raccolta fondi destinati a progetti di beneficenza che hanno già sostenuto diverse cause, come l’acquisto di un pulmino per il trasporto di ragazzi con disabilità e altre iniziative.

La campagna 2024 si è posta l’obiettivo di raccogliere fondi per offrire esperienze outdoor di arrampicata sportiva a bambini e ragazzi fragili, in particolare quelli supportati dalla Casa del Giocattolo Solidale di Varese, e per questo è stato organizzato innanzitutto un crowdfunding, per permettere ai giovani di partecipare a uno stage autunnale di arrampicata all’aperto e, durante l’inverno, di continuare l’attività in palestra presso la palestra della Ginnastica Varesina.

La consegna dei gadget obiettivo del crowdfunding avverrà proprio durante la festa organizzata da Into the Whites all’interno dello spazio del Giusto Imperfetto a Castello Cabiaglio, ma anche gli stessi proventi della festa contribuiranno a raggiungere questo obiettivo.

IL PROGRAMMA

L’appuntamento è per domenica 8 settembre al Mercato Bio & Solidale del GiustoInPerfetto che, a partire dalle 10, aprirà le sue porte. La giornata sarà ricca di attività per tutte le età. A partire dalle 11, i partecipanti potranno unirsi al laboratorio di pittura “DipingiAmo fuori dai Bordi,” un’esperienza creativa che abbraccia l’ascolto, la natura e la musica dal vivo, eseguita dalla band InBlue. Un momento di espressione libera che invita a superare i confini convenzionali.

Alle 11.30, un aperitivo a base di Spritz e Pastiz, accompagnato da gnocco fritto, segnerà l’inizio delle degustazioni. Alle 12.30, l’apertura degli stand gastronomici offrirà una selezione di prelibatezze, tra cui trofie fresche, panini con salamella e torte fatte in casa, per soddisfare tutti i palati.

Nel pomeriggio, la musica dal vivo continuerà con il concerto dei No Pippos Club alle 15, seguito alle 17 da uno spettacolo di CinetikoCirko, che animerà la piazza della chiesa di Sant’Appiano. Per i più piccoli, dalle 15 alle 17, sarà disponibile un laboratorio di riciclo creativo, in cui i bambini potranno creare giocattoli con materiali di recupero, in collaborazione con la Casa del Giocattolo Solidale, cui andrà interamente il ricavato della festa.