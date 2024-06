Nonostante la pioggia al Girinvalle si fa festa e domenica si replica

Non è stata certamente la pioggia a fermare la serata di festa del Girinvalle: sabato 15 giugno in Valle Olona è infatti iniziato l’esodo di coloro che dai centri abitati raggiungono ogni anno il fondovalle per godere di tutto ciò che i volontari hanno organizzato per le comunità .

Come sempre nel terzo weekend di giugno, da quasi vent’anni, come tante formichine colorate le Pro loco predispongono punti ristoro, animazione, intrattenimento, per regalare momenti da incorniciare a chi sceglie di sostenerli e apprezzare il loro impegno.

La festa è doppia: a Olgiate Olona , Fagnano Olona, Solbiate Olona, Gorla Minore e Marnate si è partiti il sabato sera, e l’indomani Gorla Maggiore si unisce ai comuni limitrofi per rendere unica la domenica del Girinvalle.

Il 16 giugno, dunque, ci sarà la possibilità di vivere il bello del nostro territorio nella sua totalità, godendo di tutte le iniziative proposte.

La serata di sabato, però, nonostante l’acquazzone che immancabilmente è arrivato, è stata caratterizzato dai primi brindisi, i primi panini con la salamella, i sorrisi dei volontari che compaiono sempre, nonostante la fatica e magari ore di griglia o friggitrice. Inevitabilmente la pioggia ha interrotto presto il divertimento, nonostante gli scongiuri degli instancabili volontari, che avrebbero preferito continuare a lavorare per i loro compaesani.

A rendere particolare poi questa serata, la concomitanza con la partita di calcio della nazionale: le Pro loco, attentissime, hanno predisposto i maxischermi in ogni punto ristoro, per spingere i tifosi a scendere in Valle e tifare in compagnia.

Archiviata la partita degli Azzurri, domenica 16 giugno i volontari attendono nuovamente tutti in Valle, offrendo in ciascun punto ristoro momenti speciali.

Ricordiamo – giusto per fare qualche esempio – la corsa delle paperelle lungo fiume, il trenino su strada, informazioni sulla via Francisca del Lucomagno, la camminata Sincrovalle che alle 930 proporrà di percorrere tutte o qualcuna delle tappe del Girinvalle con partenza da ogni Pro loco, musica, animazione per i bambini e tanto altro.

Come ogni anno, inoltre, le sezioni Anpi della Valle Olona permetteranno la visita al Bunker della Seconda guerra mondiale, situato a Marnate.