Auto in fiamme sulla sp45 tra Gemonio e Azzio

Un’auto ha preso fuoco sulla strada provinciale 45 che collega Gemonio e Azzio. Il fatto è accaduto poco dopo le 20 e 30 di venerdì 25 agosto. Per cause ancora da accertare, l’automobile si è incendiata. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza le persone. La strada è stata momentaneamente chiusa per permettere ai Vigili del fuoco di ristabilire le condizioni di normalità del manto stradale.