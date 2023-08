Edoardo e Pietro Riganti campioni regionali di motocross giovanile

Giornata speciale, quella di domenica scorsa, per la famiglia Riganti: sia Edoardo sia Pietro, entrambi talenti del motocross in forza al Manetta Team di Morazzone, si sono laureati campioni regionali lombardi in due categorie differenti.

A Verolanuova, in provincia di Brescia, si è corso su un terreno reso fangoso e pesante dalla pioggia, tanto da ridurre il programma a una sola manche per le classi 85 Junior e Senior. Pietro Riganti, il fratello minore, è partito bene ma è stato poi vittima di una scivolata che lo ha costretto a correre nella pancia del gruppo. Alla bandiera a scacchi è stato 13° chiudendo alle spalle di altri due compagni di squadra, Alessandro Coppi (8°) e Pietro Montoli (12°); piazzamento comunque sufficiente per centrare il titolo con una gara di anticipo.

Edoardo Riganti invece è salito sul podio nella classe 85 Senior alle spalle del solo Riccardo Pini che però in classifica è troppo lontano per impensierire il pilota varesotto. L’altro portacolori del Manaetta Team, Davide Crippa, si è invece classificato al 15° posto e ora è settimo nella generale.

Ora tutte le attenzioni sono rivolte alle finali del Campionato Italiano Junior. La prima prova è prevista a Castiglion del Lago in provincia di Perugia dove gli aspiranti al titolo tricolore gareggeranno sabato 2 e domenica 3 settembre. Quattro i piloti iscritti dal Manetta Team che oltre a Pietro ed Edo Riganti schiererà anche Davide Crippa e il debuttante Federico Volpe.