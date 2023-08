Giovanissimi ciclisti: memorial Sandro Gianoli – Enrico Morisi

Domenica 20 agosto ad Orino il ciclismo sarà nuovamente protagonista. Con la regia organizzativa della Società Ciclistica Orinese saranno i Giovanissimi (7 – 12 anni) i protagonisti sull’impegnativo circuito cittadino. Quella nel paese della Vacluvia è una piccola classica per i mini ciclisti che quest’anno sarà valida come 15esimo Memorial Sandro Gianoli e 7imo Memorial Enrico Morisi.

Tradizionale il programma con il ritrovo presso il centro sportivo di Orino alle ore 13 e l’inizio della competizioni alle ore 14.30. Sei la gare in programma ed a seguire premiazioni per tutti i partecipanti e per le migliori società. Sono già oltre 100 gli iscritti con ragazzi provenienti da ogni parte della Lombardia. Nella stessa giornata sarà possibile iscriversi alla “Pedala con Giuseppe Saronni”, manifestazione cicloturistica con il campione del mondo di Goodwood che la Società Ciclistica Orinese proporrà il prossimo 3 settembre a Cittiglio.