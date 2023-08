Incidente in montagna, muore 46enne di Samarate

Incidente mortale lungo in montagna Val Sermenza, in alta Valsesia: nella mattinata di venerdì 18 agosto è morto in un dirupo un 46enne di Samarate, Alessandro Mescia.

L’uomo stava facendo una passeggiata ed è scivolato in un dirupo: sul posto è intervenuto il Soccorso alpino e il personale sanitario del 118 con un elicottero, ma le ferite riportate nella caduta erano troppo gravi, il 46enne è morto nonostante i tentativi di rianimazione, come riportano il quotidiano online valsesiano Notizie Oggi e Rainews

Mescia, residente a San Macario di Samarate, era una persona molto nota nella frazione, per il contributo che dava all’oratorio e alle feste di rione. Era noto anche come appassionato di running, organizzatore di eventi podistici, corse e campestri.