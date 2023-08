Sciopero aerei, occhio alla data dell’8 settembre

Dopo la pausa (in Italia) nel mese d’agosto come previsto dalle norme, con settembre riprendono gli scioperi nel settore trasporti. Non solo treni (prossima agitazione il 6 settembre) ma anche nel trasporto aereo: il prossimo sciopero del settore è fissato per venerdì 8 settembre.

All’aeroporto di Milano Malpensa è prevista un’astensione per l’intera giornata, 24 ore, proclamata dal sindacato Flai che riguarderà Airport Handling, la principale società che opera i servizi di terra (handling) negli scali milanesi, dunque anche a Linate. È invece nazionale lo sciopero dell’intera categoria per le retribuzioni e contro il carovita proclamato sempre dalla Cub Trasporti: durerà 24 ore (la stessa sigla ha proclamato anche uno sciopero specifico per Alha, altra società di handling, sempre per 24 ore).

Sempre all’8 settembre incroceranno le braccia anche i lavoratori di alcune società di catering e di Poste Air Cargo. Nella stessa data prevista un’agitazione, per l’intera giornata, all’aeroporto di Cagliari Elmas, proclamata dalla sola sigla Osr-Ugl (la segnaliamo per chi fosse ancora in Sardegna), e al “Catullo” di Verona.

Il 16 settembre invece è in programma uno sciopero del personale Enav (controllori di volo) per otto ore, convocato dai sindacati confederali.

Il 29 settembre, infine, è previsto uno sciopero convocato sempre da Cgil-Cisl-Uil-Ugl, per le società di handling aeroportuale.