Sulle tracce dei fossili: museo diffuso sul Monte San Giorgio da Meride a Serpiano

Sabato 27 agosto, dalle 16 alle 17.30, in occasione dei festeggiamenti per il 20° anniversario del sito del Monte San Giorgio, iscritto nella Lista del Patrimonio mondiale UNESCO nel 2003, verrà presentata la postazione del villaggio di Meride del percorso di Museo diffuso “Sulle tracce dei fossili”, sviluppato dalla Fondazione del Monte San Giorgio in collaborazione con la SUPSI.

Si tratta di un percorso escursionistico che mette in rete otto località sul territorio di Meride, Tremona, Arzo e Serpiano, permettendo alla popolazione e ai turisti di scoprire la storia e i protagonisti dei luoghi facendo un viaggio indietro nel tempo.

Il ritrovo è in Piazza Mastri a Meride alle ore 16.00 per la presentazione del percorso in presenza delle autorità; seguirà un’escursione guidata nel Villaggio di Meride.

Alle 18.00 si terrà invece la Cerimonia ufficiale dei festeggiamenti del 20° anniversario all’interno del Museo che prevede il benvenuto della Fondazione e delle autorità federali, cantonale e comunali.