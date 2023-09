A Varese un incontro per parlare di disagio giovanile con don Claudio Burgio e Daniel Zaccaro

Sabato 30 settembre a Villa Recalcati a Varese ci sarà un evento, in sintonia con il protocollo stilato dalla Prefettura di Varese (https://tinyurl.com/ydhf97t8), per la difesa dal disagio giovanile e dal bullismo.

Nessuno nasce cattivo. La cattiveria viene usata dagli adolescenti per nascondere fragilità e debolezze. Di fatto, è un’invocazione di aiuto: c’è chi si chiude in camera e chi si butta in strada vivendo nel gruppo. Per cercare una risposta efficace serve una comprensione più profonda di questa sfida sociale, usando il dialogo e la relazione come primo antidoto. Ne parleremo anche attraverso la testimonianza di Daniel Zaccaro, che bullo lo è stato e ha pagato per le proprie azioni, riuscendo anche a intraprendere il lungo viaggio verso la “redenzione” con l’aiuto di persone speciali incontrate negli anni della detenzione, che seppero guardare “oltre la maschera” del bullo e riconoscere in lui un’intelligenza vivace.

Intervengono don Claudio Burgio e Daniel Zaccaro. Conduce don Giuseppe Cadonà.

Presentazione del volume di Andrea Franzoso “Ero un bullo”, DeAgostini, dedicato proprio alla storia di Zaccaro.

Ingresso libero.

(Evento nel Premio Chiara – Festival del Racconto 2023, www.premiochiara.it)