Cambia il codice della strada: ecco le regole approvate in Consiglio dei Ministri

Pesanti multe per chi telefona o invia messaggi dal cellulare mentre è al volante e per chi sosta nei posti riservati ai disabili o ai bus. Novità anche per monopattini, neopatentati e piste ciclabili. Sono le disposizioni inserite nel Ddl e nella legge delega per le modifiche al Codice della strada approvate dal Consiglio dei Ministri e che dovranno essere sottoposto al Parlamento per la discussione e l’approvazione.

Ecco quali sono le 8 nuove regole che devi sapere:

1) Neopatentati

Passano da uno a tre gli anni di guida obbligatoria prima di potersi mettere al volante di un’auto di grossa cilindrata. Se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente e ubriaco o drogato dovrà aspettare fino ai 24 anni di età per poter prendere la patente. Oggi è previsto che per i primi tre anni i neo-patentati non debbano superare i 100 chilometri orari in autostrada e i 90 chilometri orari nelle principali strade extraurbane

2) Cellulari alla guida

Multa salata per chi usa il cellulare alla guida: la sanzione potrà andare dai 422 ai 1697 euro, con sospensione della patente da quindici giorni a due mesi e 10 punti fin dalla prima violazione. La somma salirà fino a quasi 2600 euro per i recidivi.

3) Alcolici e droghe

Sospensione della patente per chi viene trovato alla guida in stato di ebbrezza o “dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. Per quanto riguarda il limite del tasso alcolemico consentito, si abbassa a 0 g/l per i recidivi, mentre per tutti gli altri il limite è 0,5. Per quanto riguarda gli stupefacenti, la positività al test comporterà la revoca della patente e la sospensione fino a tre anni. Diventa obbligatorio (per i recidivi) il così detto”alcol-lock”: un dispositivo (installato in auto a proprie spese) che blocca il motore e impedisce all’auto di avviarsi in caso di rilevamento di un tasso alcolemico sopra lo zero.

4) Eccesso di velocità

Per eccesso di velocità è prevista la sospensione della patente di guida da 15 a 30 giorni, nei casi in cui il conducente commetta la violazione dei limiti all’interno del centro abitato per almeno due volte nell’arco di un anno. La patente viene sospesa anche per chi viene scoperto a guidare contromano o passare con il semaforo rosso.

5) Revoca a vita della patente per i reati più gravi

Nel nuovo codice è prevista anche la revoca a vita della patente nel caso vengano commessi reati gravissimi al volante, come ad esempio la fuga dopo aver commesso un incidente stradale.

6) Sosta nei posti riservati ai disabili o alla fermata del bus

Per chi si ferma o parcheggia negli stalli dedicati ai disabili sono previste multe molto salate: fino a 660 euro per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote , mentre per gli altri veicoli fino a 990. Sanzioni più pesanti anche se si parcheggia nelle corsie riservate agli autobus e a tutti i mezzi del trasporto pubblico locale.

7) Monopattini

Obbligo di casco, assicurazione e targa per i guidatori di monopattini. Previsto anche il divieto di circolazione contromano, sulle strade extraurbane particolarmente pericolose e sui marciapiedi, a meno che i veicoli non siano condotti a mano. Inoltre, è previsto l’obbligo di frecce su entrambe le ruote: muta fino a 800 euro per chiunque non le possieda. Sanzioni anche per chi trucca il motore potenziandolo.

8) Biciclette

Per gli automobili scatta l’obbligo di mantenere un metro e mezzo di distanza dalle bici durante i sorpassi.