Cambio al vertice dei Carabinieri Forestali di Somma Lombardo

Il tenente Francesca Failla subentra al capitano Michele Paladini nell’incarico di Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale e del Nucleo Cites di Somma Lombardo.

Proveniente dalla provincia di Agrigento, figlia d’arte, ha vinto nel 2021 il concorso per Ufficiale del Ruolo Forestale dopo essersi laureata in Giurisprudenza ed aver conseguito il Master di II livello in diritto ambientale e tutela del territorio. Al termine di un corso biennale presso la Scuola Ufficiali di Roma, ove ha conseguito il Master di II livello in Conservazione della Biodiversità e contrasto dei crimini ambientali, approda al Gruppo Carabinieri Forestale di Varese per assumere il suo primo incarico di Comandante del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Varese e del Nucleo Cites di Somma Lombardo, in sostituzione del capitano Michele Paladini.

Quest’ultimo, dopo un periodo di 4 anni di permanenza nel territorio Varesino durante il quale ha diretto diverse operazioni in campo ambientale ed a tutela del benessere degli animali, tra cui ad esempio quella relativa ad un inquinamento delle acque nel torrente Ronè ed altra riguardante un traffico di cuccioli dall’est Europa, si sposta a Rimini per assumere l’incarico di Comandante del NIPAAF.