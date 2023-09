Cucina in stile industrial: 3 consigli da seguire

Si vuole arredare la propria cucina in stile industrial? Oggigiorno può essere un’idea fantastica e molto al passo coi tempi. L’ispirazione agli anni ‘80 americani, quando a New York si adattavano i vecchi capannoni e i magazzini a vere e proprie abitazioni, è, infatti, sempre più in voga. E non soltanto per i loft o per gli ambienti relax come camere da letto e salotti: anche la cucina è stata contagiata appieno da questo stile.

Ma come riuscire a riprodurre quello stile in modo semplice e veloce? Ecco 3 consigli da seguire per avere la cucina industrial che desideri.

Metallo dappertutto

Non esiste industrial senza un po’ di metallo sparso in ogni angolo. In questo caso tutto è concesso, dall’alluminio al rame, passando per la latta e per il ferro.

L’importante è riuscire a ricreare il sentore industriale tipico di fabbriche e magazzini, sia nel colore grigio che si diffonde un po’ dappertutto, sia per il freddo “metallico”, per l’appunto, alla vista e al tatto.

Una delle cose che puoi iniziare a sostituire è quindi il lavello, che deve essere rigorosamente di acciaio: se a primo sguardo può sembrare “asettico”, è in realtà la scelta più adatta per dare alla cucina un carattere forte e deciso. Le tipologie di lavelli cucina in questo stile tra cui scegliere per dare anche un tocco personale all’ambiente sono molti e facilmente adattabili a qualsiasi mobilio si scelga.

Cucina in legno naturale

La contrapposizione perfetta al metallo è il legno naturale. Non importa troppo se chiaro o scuro, se invecchiato o nuovo: ciò che conta è che non sia eccessivamente lavorato, per garantire alla cucina un aspetto quanto più grezzo possibile.

Tra gli elementi che più caratterizzano le cucine in stile industrial vi è l’isola, perciò l’ideale sarebbe scegliere una cucina che la comprenda per dare maggiore carattere all’ambiente.

Non bisogna dimenticare poi di adattare anche il resto degli elementi, rigorosamente scelti di ottima qualità da rivenditori seri e affidabili, come VieffeTrade, sul cui sito è possibile trovare tante ottime proposte di arredamento, come tavoli, sedie e sgabelli da abbinare alla propria cucina per creare l’effetto desiderato.

La decorazione è fondamentale

Lo stile industrial non è certo minimal, anzi: le decorazioni non sono solo concesse, ma sono anche indispensabili per conferire alla cucina il carattere grintoso che dovrebbe avere. Per questo dopo aver costruito una buona base con gli elettrodomestici, la cucina stessa e gli arredi più grandi, è importante occuparsi anche del “di più”.

Quadri, poster, lampade delle forme più disparate sono tutti elementi decorativi che si addicono bene a una cucina industrial, così come lo sono gli oggetti di recupero e i tubi in bella vista. Tutto ciò che in genere si tende a nascondere, nello stile industrial si punta ad esporlo e a renderlo un elemento decorativo fondamentale. Così ci si può divertire a fare cose come dipingere i tubi per evidenziarne ancora di più la presenza, oppure lasciare pendere i cavi, fili di vario genere e meccanismi senza preoccupazioni. Una cucina in stile industrial alla fine è un po’ disordinata, anche se ogni elemento è esattamente dove dovrebbe essere.