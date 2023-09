Dalla Sagra della Patata all’Orino Trail, un weekend movimentato a Caldana

Weekend di grande fermento per la piccola frazione di Caldana a Cocquio Trevisago: ad animare l’intero weekend ben più di un’iniziativa al parco Clivio.

Si parte venerdì 1 settembre con la seconda edizione di “A qualcuno piace Cocq” organizzata da un gruppo di giovani Cocquiesi (cuellagentediCocq) insieme all’associazione SOMS di Caldana. Parola d’ordine: nuove generazioni alla ribalta e tanta voglia di passare una serata all’insegna della buona musica e compagnia (Dj-set di Dj Deiv e Pisa vocalist), non mancheranno poi le specialità gastronomiche; sempre presente l’ormai immancabile pollo alla Cocq e novità di quest’anno: le polpette.

Si prosegue con un grande classico per il sabato sera caldanese: ritorna dopo la pausa forzata per il Covid , sabato 2 settembre la Festa della Patata, giunta alla sua 12esima edizione. H2nO torna a proporre il tradizionale e ricco menù a base di patate, e ad accompagnare la cena un doppio concerto rock con i Feed the Monkey ad aprire la serata e a seguire una band con una prima linea tutta al femminile, le Ladies of Rock.

Per concludere il weekend in bellezza, domenica 3 settembre la Soms Caldana insieme alla associazione sportiva 3V cala un altro asso: alla mattina (dalle 9.30) al via la 2a edizione del Forte di Orino Trail che vedrà oltre 250 atleti percorrere i sentieri del Parco Campo dei Fiori e sfidarsi per raggiungere primi la vetta del Forte di Orino (Gran Premio della Montagna Crespi) e ad andare alla ricerca della prestazione assoluta cercando di vincere le due gare ed abbassare il record dello scorso anno. Sarà inoltre possibile anche per i meno sportivi fare una passeggiata non competitiva lungo il percorso più breve (con partenza alle 10). Per il pranzo proseguirà lo stand gastronomico della Festa della Patata insieme alle premiazioni e al terzo tempo della gara.

A seguire per la serata della domenica Momenti Musicali presenta Musicuvia, festival itinerante di valenza locale e internazionale con un mix di artisti locali e stranieri di fama che portano la loro arte nei luoghi caratteristici della Valcuvia. La serata prevede due concerti rock con due gruppi varesini: i Goldfish Recollection e la Zack South Band. Un mix di indie-rock e psychedelic reggae contemporaneo, è il sound che ci presenterà il giovane gruppo di Gavirate, a seguire sarà il turno della Zack South Band, con un repertorio anni ‘70 di southern rock, un genere rock nato alla fine degli anni sessanta nel sud degli Stati Uniti.