Festa della birra e non solo, a Besnate protagonista lo sport

Sabato 9 settembre, dalle 14 alle 18 si terrà l’ottava edizione della “Festa dello Sport” presso la palestra comunale di Via Veneto a Besnate. Questo evento è organizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con le Società Sportive locali e con il patrocinio del Comune. La manifestazione è progettata principalmente per coinvolgere i giovani, con l’obiettivo di promuovere e incentivare l’attività sportiva nella comunità.

Durante la giornata ci sarà la possibilità di effettuare prove sul campo di varie discipline sportive. Per partecipare a queste prove, è necessario iscriversi alla manifestazione direttamente in loco prima dell’inizio delle attività. Sarà un’opportunità eccezionale per i giovani e gli appassionati di sport di provare nuove attività e magari scoprire una passione nascosta.

Ma la “Festa dello Sport” non è solo un’occasione per provare nuovi sport; è anche un momento per celebrare e premiare gli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno. Questi riconoscimenti non solo onorano il talento e l’impegno di questi atleti, ma fungono anche da fonte di ispirazione per tutti coloro che partecipano all’evento.

La giornata non si esaurisce con l’evento sportivo. In serata, presso l’attigua Area Feste di Via Vittorio Veneto, la Pro Loco ha organizzato la prima edizione del “September Beer”. Si tratta di un momento di festa e di aggregazione, reso speciale dalle canzoni di Vasco Rossi proposte dalla band “Komplici”.

Inoltre, gli amanti del cibo avranno la possibilità di deliziarsi presso lo stand gastronomico, dove potranno gustare prelibatezze locali e specialità culinarie. L’apertura dello stand è prevista alle 19.00.