Fontecchio trascina l’Italia: battuta la Serbia e quarti più vicini

Per la terza volta consecutiva, l’Italia del basket abbatte la Serbia in una partita ufficiale. Nel primo match del secondo girone dei Mondiali gli azzurri vincono 76-78 e si avvicinano ai quarti di finale. L’ultimo scoglio sarà Porto Rico nella partita di domenica.

Grande protagonista del match Simone Fontecchio, autore di ben 30 punti con percentuali notevoli (11/15 al tiro con 7 rimbalzi) e con diverse prodezze arrivate durante la rimonta degli Azzurri. Che dopo un ottimo avvio nel quarto iniziale (20-10) erano stati raggiunti e superati dalla squadra di Pesic. foto FIBA

Nel terzo periodo poi la Serbia era scappata sino a +16 con troppe palle perse da parte dell’Italia. Il primo a suonare la carica è stato Gigi Datome, capitano degli uomini di Pozzecco: dopo una schiacciata l’ala ha messo a segno tre triple che hanno riportato gli azzurri a ridosso degli avversari.

Poi, nell’ultimo quarto, il Poz ha trovato punti e giocate importanti da diversi giocatori (Spissu, Paiola, Severini, Melli), e gli azzurri sono tornati in testa restandoci sino alla fine; qualche brivido è arrivato prima su un replay richiesto dalla Serbia (canestro di Spissu valido per interferenza del difensore) e sull’ultimo possesso dopo un tiro sbagliato di Fontecchio. La Serbia però non è riuscita a costruire l’azione e il tentativo disperato di Jovic è finito lontano dal bersaglio. Il Mondiale dell’Italia è ancora vivo.