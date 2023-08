L’Italbasket non sbaglia con le Filippine e avanza al secondo turno dei Mondiali

Vittoria doveva essere e vittoria è stata per l’Italia del basket ai Campionati Mondiali. Dopo la dolorosa sconfitta contro la Repubblica Dominicana, gli Azzurri si riscattano battendo i padroni di casa delle Filippine e ottenendo il secondo successo nella rassegna iridata. Un risultato che vale anche il passaggio al secondo turno, tra le migliori 16 del mondo.

La squadra di Pozzecco ci mette un quarto d’ora a prendere le misure agli avversari, guidati in campo dalla star NBA Jordan Clarkson (oriundo filippino per parte di nonna), compagno di squadra di Simone Fontecchio agli Utah Jazz. L’avvio, dicevamo, non è dei migliori in attacco con percentuali ancora basse e scelte rivedibili ma dopo il 15′ l’Italia ritrova sicurezza da 3 punti e allunga sino al 48-39 alla pausa lunga. (foto FIBA)

Nella ripresa Melli e compagni consolidano il punteggio, grazie a prove positive in attacco di Tonut e Pajola (i principali “guardiani” di Clarckson) ma anche di Spissu e Ricci. Il vantaggio arriva anche a +18 ma nel finale le Filippine riescono a tornare sino al -7 prima di arrendersi 83-90 dopo due liberi “della sicurezza” messi a segno da Pajola. Fontecchio è il miglior marcatore (18) ma con percentuali basse; da 3 punti però l’Italia risale al 41%. Dall’altra parte per Clarkson sono 23 punti ma anche nel suo caso con tanti errori.

In virtù della partita di oggi l’Italia avanza alla seconda fase e confluisce, insieme alla Repubblica Dominicana, nel Girone I: anche in quel caso bisognerà arrivare tra le prime due per accedere ai quarti di finale. Le avversarie saranno la Serbia di Aleksa Avramovic e (probabilmente) il Porto Rico di Justin Reyes. Slavi e dominicani partiranno con una vittoria in più all’attivo “eredità” della prima fase: gli azzurri dovranno vincere due volte per assicurarsi il passaggio del turno, si comincia venerdì 1 settembre.